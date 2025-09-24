Zbog susjede nije mogla noću spavati, pa se odlučila suočiti s njom: 'Šokirao me njezin odgovor'

Živjeti pokraj loših susjeda može biti prava muka. Svaki dan donosi nove izazove, poput buke, nesuglasica, nepoštivanje pravila ili jednostavno neugodnog ponašanja, i sve to lako može narušiti mir koji bismo željeli u vlastitom domu. U takvim situacijama teško je zadržati strpljenje i osjećati se opušteno u prostoru koji bi trebao biti sigurno utočište. Jedna se žena našla u toj situaciji nakon što je skupila hrabrost da se suoči sa svojim bučnim susjedima koji su se zabavljali do tri sata ujutro tijekom vikenda, a svoju je situaciju odlučila podijeliti na Redditu. Objasnila je da je već imala težak tjedan i da nije spavala. Kada ju je zabava kod susjede probudila zbog gostiju koji su u ranim jutarnjim satima vikali, odlučila je izaći i zamoliti ih da se smire.

Također je imala problema s drugim susjedom kojem su posjetitelji uporno kucali na vrata nekoliko minuta jer se nije javljao. Kada je izašla iz stana, tada se suočila s oba kućanstva istovremeno, piše Daily Express. "Nisam osoba sklona sukobima, ali sam ih vrlo pristojno i odlučno zamolila da prestanu kucati na vrata i odu jer se susjed nije javljao. Vratila sam se u stan, a oni su nastavili s bukom. Stoga sam ponovno izašla i vrlo pristojno rekla da je pola četiri ujutro i pristojno ih upitala mogu li smanjiti buku. Nisam bila agresivna ni drska. Bila sam pristojna. Dok sam odlazila, davali su oštre komentare o mom zahtjevu", napisala je žena.

Međutim, sljedećeg dana bila je zapanjena kada je otkrila da susjeda, koja je bila domaćin okupljanja, stoji na njezinim ulaznim vratima. Susjeda je bila bijesna na nju jer se usudila razgovarati s njezinim gostima. "Susjeda se jako uvrijedila zbog ovoga i došla je na moja vrata u nedjelju poslijepodne da me izgrdi jer sam se usudila zamoliti nju i njezine goste da budu malo tiši. Samo sam stajala zapanjena dok mi je govorila da se više nikad ne približavam njezinim vratima. Vrlo tiho sam odgovorila da ću sljedeći put onda jednostavno nazvati policiju", objasnila je u objavi.

Mnogi su korisnici Reddita stali na njezinu stranu i rekli je da ispuni svoje "obećanje" i da kontaktira policiju ako se buka ponovi. "Bila si pristojna i razumna. Potpuno je razumno tražiti malo mira i tišine u tri sata ujutro. Činjenica da je ona poludjela i došla vikati na tebe govori više o njoj. Nemoj dopustiti da te njezina reakcija navede da preispituješ svoje pravo da se zauzmeš za sebe", napisala je jedna osoba. "Obično policijski sat završava u 22 sata, pa je najbolje da im sljedeći put kažete da ćete nazvati policiju zbog ometanja", savjetovala je druga.