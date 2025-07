Muškarac na mukama: 'Moja djevojka želi da se odreknem psa jer sam ga dijelio s bivšom'

Jedan muškarac izazvao je burnu raspravu na Redditu nakon što je podijelio neobičan problem iz svoje veze – nova djevojka želi da se riješi psa koji mu je ostao iz veze s bivšom partnericom. U objavi na popularnom internetskom forumu, ispričao je kako je prije sedam mjeseci prekinuo trogodišnju vezu s djevojkom te kako su nakon toga ostali u dobrim odnosima. Bivša djevojka nije mogla zadržati psa zbog životnih uvjeta pa ga je ostavila njemu, a on se od tada za njega brine i razvio je s njim duboku emocionalnu povezanost, piše People.

Sada je u novoj vezi koja traje četiri mjeseca, a on i nova djevojka isplanirali su zajednički odlazak na kampiranje. Međutim, pas, kako kaže, nije pretjerano društven, ne voli druge ljude ni životinje pa ga jedino bivša djevojka može čuvati kad on putuje. Budući da bivša ovaj put nije dostupna, on je odlučio ostati kod kuće te djevojku poslati samu na izlet. Ta je odluka izazvala sukob jer njegova nova partnerica smatra da bivša još uvijek ima kontrolu nad njim. Traži da bivša ponovno preuzme psa jer smatra da je to njezina odgovornost, a ne njegova.

Muškarac tvrdi da više ne gaji nikakve osjećaje prema bivšoj, da je ne želi natrag i da ne žali zbog prekida. No, kaže i da voli psa i da mu je teško zamisliti da ga se mora odreći, a boji se da bi nova djevojka mogla pomisliti da još uvijek nešto osjeća prema bivšoj i zbog toga ga ostaviti.

U komentaru ispod objave pitao je korisnike smatraju li da je on u krivu što ne želi tražiti od bivše da uzme psa natrag. Većina korisnika stala je na njegovu stranu. Poručili su mu da je pas sada njegova odgovornost jer s njim živi već mjesecima i da nije pošteno prisiljavati bivšu da ga ponovno preuzme. Neki su komentirali i da problem nije bivša djevojka već ponašanje sadašnje partnerice koja pokušava kontrolirati situaciju.

Jedan korisnik predložio je da s bivšom otvoreno razgovara i vidi ima li nekog člana obitelji koji bi mogao priskočiti u pomoć kada ona ne može, ali da pas u svakom slučaju treba ostati s njim ako ga voli i želi ga zadržati. Zaključak većine bio je da se ovdje ne radi o bivšoj, nego o nesigurnosti nove djevojke i pokušaju kontrole, a ne o stvarnom problemu s psom.