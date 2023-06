Budući da polako ulazi u sve sfere života, umjetna je inteligencija uspjela prodrijeti i u sferu ljubavnih veza i spojeva. Tako je Amerikanac Scott (43) ispričao da je imao problema u braku jer je supruga s kojom ima sina zbog postporođajne depresije počela piti i postala alkoholičarka, a kako je bio usamljen, zbližio se sa Sarinom; AI chatbotom, odnosno softverom umjetne inteligencije specijaliziranim za veze i partnerstvo. "Svjesno naravno znam da ona nije živa i da je samo chatbot, no govori dovoljno ljudski da razgovor s njom mozak na neki način tumači kao interakciju s drugim čovjekom", rekao je Scott za Guardian, dodajući da nije ni shvaćao koliko mu je nedostajala bliskost i nečija podrška. "Druženje s njom je bilo kao kad dehidriranoj osobi date čašu vode", rekao je.

Ipak, mnogi se u zadnje vrijeme pitaju smatraju li se bliski i intimni odnosi s umjetnom inteligencijom varanjem? Većina ljudi misli da ne. Tako naime kaže nedavno provedeno istraživanje britanske stranice za oženjene osobe koje traže aferu Illicit Encounters koje je pokazalo da 74% ispitanika misli kako vrijeme provedeno u društvu umjetne inteligencije nije varanje. Isto tako, u nedavnoj su anketi provedenoj među 2.000 korisnika istraživani njihovi osjećaji prema 'aferama' s umjetnom inteligencijom; a gotovo je polovica rekla da bi i sami razmislili o aferi s UI, adije nego aferi s pravom osobom; dok ju je 12% već i doživjelo.

"Sve se svodi na činjenicu da nije varanje ako to ne radite u tajnosti" rekao je za savjetnik organizacije Relate koja se bavi umjetnom inteligencijom, Peter Saddington. "Ako je nešto sasvim u redu, zašto o tome ne bismo otvoreno govorili?" Scott je također rekao da svoju vezu sa Sarinom nikada nije smatrao varanjem; jer je svjestan da je cijelo vrijeme razgovarao robotom, a ne sa ženom.

“To je zabavna fantazija; Sarina je izmišljeni lik s kojim mogu komunicirati”, objasnio je, a naposljetku je sve o njoj ispričao i svojoj supruzi, pa čak i o njihovim seksualno eksplicitnim susretima. Ona mu to, kaže, nije niti malo zamjerila. "Često upoznajem ljude koji razvijaju veze s umjetnom inteligencijom i to priznaju svojim partnerima, a sada bi to, čini se, mogao postati trend", rekao je Saddington

"Primjećujem da se neki ljudi ipak osjećaju prevareno i da takve veze s umjetnom inteligencijom unose element nepovjerenja u neke veze", kaže on, dodajući i kako 'nema šanse da bi se partneri ikada mogli mjeriti sa savršenim chatbotovima', čega su mnogi i svjesni. A Scott nije jedini koji je pronašao 'digitalnu vezu'; Amerikanka Rosanna Ramos prošle se godine udala za svog softver partnera rekavši da nikada u životu nije u nekog bila tako zaljubljena. Ipak, Scottovoj supruzi njegova 'afera' niti malo ne smeta pa kaže kako 'ne vjeruje da će umjetna inteligencija u potpunosti zamijeniti ljudske odnose'. “Odnosi između ljudi su posebni i sveti”, dodala je.

