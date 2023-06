Djevojka tvrdi da njezina majka izgleda kao da joj je sestra: ‘Između nas su 23 godine razlike!'

Kći je otkrila da joj mama izgleda toliko mlado da ljudi misle da su sestre. U videu, veseli duo odgovarao je na pitanja koja im često postavljaju zbog maminog mladolikog izgleda, piše The Sun.

U isječku na svom računu @lobadakuma rekle su: “Pitanja koja nam postavljaju u javnosti. “Jeste li vi sestre?" "Ne, mama i kćer. “Kolika je razlika u godinama? "23 godine." “Koliko ste obje visoke?" "177 i 180 centimetara." "Odakle ste? Ukrajina.” Mnogi su bili iznenađeni koliko slično izgledaju i htjeli su znati mamine 'tajne ljepote'. Jedan je korisnik napisao: "Tko je mama, a tko kćer?" Drugi je komentirao: "Vrlo ste lijepe obje."Treći je komentirao: "Tko je tko?"

Mama je s vremenom prikupila veliki broj pratitelja zahvaljujući svojim zabavnim videima. Na jednom je pozirala u hlačama sa šljokicama i kratkom topu uz riječi: “Život počinje u 40-ima. 40 je novih 20." Mama i kći stalno su zajedno, zajedno rade razne zabavne stvari, a sve to i dokumentiraju u videima.

Zanimljivo je da se čak često i slično odijevaju, tako da je ponekad zaista teško raspoznati jesu li majka i kći ili možda sestre.. Naime, kako su napisale u TikToku, majka ima 41 godinu, a kći 18, no ta razlika, kako tvrde brojni korisnici, a i one same, djeluje puno manje. Majka osim nje ima i još jednu manju kći, a i ona se s njima često pojavljuje u videima.

