'U mojoj je obitelji tradicija bebi čim se rodi pokloniti ovakvu igračku; a mojoj je ženi taj običaj odvratan!'

Jedan muškarac se posvađao sa suprugom zbog obiteljske tradicije koju je ona nazvala "odvratnom". Naime, na Redditovom forumu je objasnio da njegova obitelj ima tradiciju po kojoj svako dijete odmah kad se rodi dobije posebnu plišanu igračku, ali njegova supruga nije htjela imati ikakvu ulogu u tome.

"Igračka je posebna jer je napravljena od kose roditelja. Način na koji to funkcionira je da kada dijete bude dovoljno staro da se počne šišati, njegov će roditelj sačuvati što više te kose može. Kada dijete i samo postane roditelj, djed i baka će od spremljene kose napraviti plišanu životinju koju će dati bebi”, objasnio je u objavi koju je prenio The Sun.

Prema njegovoj obitelji, igračka predstavlja vezu novog roditelja s djetetom i način povezivanja novog života s njihovom novom obitelji. S obzirom na to da su on i supruga prije tri mjeseca dobili prvo dijete, djevojčicu, želio je nastaviti tradiciju poklonivši kćerkicu jednu od igračaka.

Igračka bi bila medvjed zbog kojeg je njegova majka provela puno vremena praveći ga od nule kako bi ga ispunila kosom iz njegovog djetinjstva. No, kada je svojoj supruzi ispričao tradiciju prije poklanjanja medvjeda njihovoj kćeri, ona se naljutila na njega i rekla da je to "gnusno i odvratno" i da to ne želi oko njihove bebe. Također je ustvrdila da je to nehigijensko, na što je on odgovorio da je kosa koja se koristi za punjenje čista i dobro očuvana.

“Posvađali smo se, a na kraju je rekla da će, ako ikad stavim igračku blizu njezine kćeri, da će je baciti u smeće. Bio sam šokiran. Ovo je nešto što predstavlja desetljeće rada i planiranja te generacije povijesti moje obitelji. Rekao sam joj da, ako je tako okrutna i bešćutna u vezi nečega što toliko znači meni i mojoj obitelji, onda nije osoba za koju sam mislio da jest”, nastavio je.

Nakon svađe, ispričao je mami o svađi, a sada se i ona svađa s njegovom suprugom. Supruga je u to uplela i svoju obitelj, ali i prozivala ga vulgarnim imenima. Stoga je odlučio pitati korisnike društvenih mreža za savjet.

“Neobično je, ali nije nehigijensko niti odvratno”, napisala je jedna osoba, dok je druga korisnica dodala: “Ljudska i životinjska kosa dugo se koristila za punjenje namještaja i igračaka, ali i za osobne uspomene poput ljubavnih znakova i nakita."

Međutim, netko drugi je ustvrdio: "To je jezivo. Mislim, ako se to sviđa obitelji, to je u redu, ali ne bi trebao očekivati ​​da će vaša žena biti uključena u to.”

"To nije u redu. Volio bih da ljudi to nauče samo zato što je nešto obiteljska tradicija što ne znači da drugi moraju sudjelovati”, glasio je jedan komentar.

