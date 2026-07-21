Može li veza preživjeti seks u troje? Stručnjaci otkrivaju kada zbližava, a kada razara odnos

Fantazije o seksu u troje nisu rijetkost, ali njihovo ostvarenje može imati ozbiljne posljedice na partnerski odnos. Stručnjak za veze i seksualni terapeut objašnjava o čemu bi partneri trebali razgovarati prije nego što donesu odluku o ovakvoj vrsti eksperimentiranja, prenosi The Independent. Peter Saddington, savjetnik organizacije Relate i seksualni terapeut, ističe da takvo iskustvo neće imati isti utjecaj na svaki par. Dok određene veze ostanu stabilne, drugima takva odluka poljulja temelje odnosa i izazove ozbiljne probleme. Dodaje i da je pogrešno očekivati kako će seks u troje riješiti postojeće probleme u vezi ili ponovno probuditi izgubljenu bliskost. Ako vaš odnos nije stabilan, velika je vjerojatnost da će takvo iskustvo samo dodatno naglasiti postojeće poteškoće.

Prije nego što odluče uključiti treću osobu u svoj seksualni odnos, partneri bi trebali iskreno razgovarati o stvarnim razlozima zbog kojih to žele. Ako je riječ o zajedničkoj želji za novim iskustvom, takav korak nekima može obogatiti odnos. Kada jedan partner pokušava nadoknaditi nezadovoljstvo u vezi ili ga prema trećoj osobi vežu osjećaji koji nadilaze fizičnu privlačnost, situacija postaje puno složenija, tvrdi ovaj stručnjak.

Saddington upozorava da treba otvoreno razgovarati o očekivanjima, strahovima i mogućim reakcijama prije nego što se bilo što dogodi. „Budite iskreni prema sebi i jedno prema drugome. Komunikacija je važna u svakoj vezi, ali kada je uključeno više od dvije osobe, postaje apsolutno ključna“, kaže. Naglašava da ljudi često imaju pogrešnu predodžbu o tome koliko su sigurni u svoju vezu jer se tijekom seksa u troje lako može javiti ljubomora.

Mnogi vjeruju da će im takva situacija biti uzbudljiva, ali tek kada vide partnera u intimnom odnosu s drugom osobom shvate da im to zapravo ne odgovara. Zato je dobro unaprijed razmisliti kako biste se osjećali u takvoj situaciji, ali i nakon što sve završi. „Razgovor i maštanje o seksu s drugom osobom često su potpuno drugačiji od onoga što se dogodi kada se fantazija ostvari“, objašnjava. Nekim parovima dovoljno je razgovarati o toj ideji ili je uključiti u seksualne fantazije.

Ukoliko oboje i dalje žele ostvariti tu seksualnu želju, potrebno je pažljivo razmisliti i o tome tko će biti treća osoba. Odabir prijatelja nekima se čini sigurnijom opcijom jer postoji međusobno povjerenje, ali takva odluka može promijeniti odnos i dugo nakon samog iskustva. S druge strane, osoba koju ne poznajete može smanjiti mogućnost da se kasnije naruše postojeći odnosi. Odlučite li se za tu opciju, prije susreta dobro je razgovarati na neutralnom mjestu kako biste provjerili dijelite li ista očekivanja i osjećate li se svi ugodno. Prije seksa svi sudionici trebali bi jasno dogovoriti granice, razgovarati o tome što im odgovara, a što ne, te unaprijed odrediti sigurnu riječ ili znak kojim se cijela situacija može prekinuti ako nekome postane neugodno.