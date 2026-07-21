Kasni vam mjesečnica, a niste trudni? Ovo je 7 razloga zbog kojih može doći do toga
Izostanak ili kašnjenje menstruacije može izazvati zabrinutost, osobito kada je trudnoća isključena. Prosječan menstrualni ciklus traje oko 28 dana, iako se normalnim smatra raspon od 21 do 45 dana, a s vremenom se kod većine žena uspostavlja prepoznatljiv ritam. Ako se ciklus poremeti, najčešće postoji određeni razlog koji je važno prepoznati, piše UCLA Health.
Dob: Neredovite menstruacije uobičajene su tijekom prvih nekoliko godina nakon prve menstruacije, a tijelu može trebati i više godina da uspostavi stabilan ciklus. Ponovno se češće pojavljuju u razdoblju približavanja menopauzi, najčešće između 45. i 55. godine, kada mogu kasniti ili potpuno izostajati. Raniji prestanak rada jajnika, prijevremena menopauza i perimenopauza također mogu dovesti do duljih razmaka između ciklusa.
Stres: Stres može utjecati na san, prehranu, raspoloženje i druge tjelesne funkcije, uključujući menstrualni ciklus. Kada je tijelo dulje izloženo stresu, proizvodi više kortizola, hormona koji može ometati rad hipotalamusa, dijela mozga zaduženog za regulaciju menstruacije. Kronični stres tako može izazvati kašnjenje, neredovite cikluse ili potpuni izostanak menstruacije.
Sindrom policističnih jajnika: Sindrom policističnih jajnika povezan je s povišenim razinama androgena i poremećajem ovulacije. Osim izostalih ili neredovitih menstruacija, mogu se pojaviti akne, tamnjenje kože, pojačana dlakavost, kožni privjesci te poteškoće s održavanjem tjelesne težine. Hormonska neravnoteža može dovesti i do stvaranja cista na jajnicima te privremenog prestanka ovulacije.
Tjelesna težina: Preniska ili previsoka tjelesna težina mogu utjecati na proizvodnju hormona potrebnih za uredan menstrualni ciklus. Naglo mršavljenje, poremećaji prehrane ili nedostatak hranjivih tvari mogu zaustaviti ovulaciju i izazvati potpuni izostanak menstruacije. Prekomjerna tjelesna težina i pretilost također mogu promijeniti razine estrogena i progesterona te povećati rizik od sindroma policističnih jajnika.
Hormonska kontracepcija: Mnoge kontracepcijske metode utječu na ovulaciju i menstrualni ciklus pomoću hormona. Nakon početka, prestanka ili promjene kontracepcije tijelu ponekad treba tri mjeseca ili dulje da ponovno uspostavi redovite menstruacije. Hormonski implantati, intrauterini ulošci i tablete koje sadrže progestin mogu tijekom korištenja uzrokovati vrlo oskudne menstruacije ili njihov potpuni izostanak.
Poremećaji rada štitnjače: Štitnjača proizvodi hormone važne za rast, razvoj, metabolizam i brojne druge funkcije u tijelu. I pojačan i usporen rad štitnjače mogu izazvati kašnjenje, neredovite menstruacije ili amenoreju, odnosno potpuni izostanak ciklusa. Budući da poremećaji štitnjače mogu uzrokovati i debljanje ili mršavljenje, na menstrualni ciklus mogu djelovati na više načina.
Kronične bolesti i lijekovi: Na urednost menstruacije mogu utjecati kronične bolesti poput celijakije, dijabetesa i upalne bolesti zdjelice. Ponekad ciklus ne remeti sama bolest, nego lijekovi koji se koriste za njezino liječenje ili kontrolu. Kašnjenje ili izostanak menstruacije mogu izazvati antiepileptici, antipsihotici, antidepresivi, kemoterapija i određeni lijekovi za štitnjaču.
Što učiniti: Prvi korak nakon izostanka menstruacije trebao bi biti isključivanje trudnoće. Ako je test negativan, a menstruacija i dalje ne dolazi, preporučuje se razgovarati s liječnikom, koji može procijeniti simptome, zdravstvenu povijest i potrebu za dodatnim pretragama.