Cockta uvrštena među bezalkoholna pića koja vrijedi isprobati prema izboru magazina Monocle

Generacijama potrošača u Hrvatskoj dobro poznat okus privukao je pozornost i na međunarodnoj sceni. Cockta je uvrštena među najzanimljivija bezalkoholna pića iz različitih dijelova svijeta u izboru uglednog britanskog lifestyle magazina Monocle, koji je ističe kao autentično piće prepoznatljivog karaktera i podrijetla koje vrijedi isprobati.

U članku posvećenom jedinstvenim bezalkoholnim pićima iz različitih zemalja uredništvo nije biralo najpoznatije globalne brendove, već proizvode koji kroz svoj okus, priču i podrijetlo predstavljaju dio lokalne kulture. Cockta se tako našla među pićima koja se izdvajaju originalnom recepturom, prepoznatljivim karakterom i snažnom povezanošću s regijom.

Foto: Cockta

Posljednjih godina sve je izraženiji interes potrošača za proizvodima koji imaju jasnu priču, poznato podrijetlo i vlastiti identitet. Iz tog razloga lokalni brendovi koji ostaju vjerni svojim korijenima sve češće privlače pozornost međunarodnih medija i putnika koji žele upoznati destinacije kroz njihove okuse i tradiciju.

Za hrvatske potrošače Cockta je već desetljećima dio svakodnevice i brend uz koji su odrasle brojne generacije. Upravo zato ovo međunarodno priznanje predstavlja priliku da na Cocktu pogledamo iz drugačije perspektive – kao na brend iz naše regije koji je privukao pozornost jednog od najuglednijih svjetskih lifestyle magazina.

Foto: Cockta

Od samih početaka Cockta gradi autentičnu priču kroz originalnu recepturu temeljenu na biljnoj mješavini i prepoznatljiv okus koji se razlikuje od ostalih pića u kategoriji. Dosljednost, originalnost i snažan identitet vrijednosti su koje danas sve više cijene potrošači u potrazi za proizvodima s pričom i jasnim podrijetlom.

Cockta je privukla pozornost i drugih međunarodnih medija. Tako ju je CNN Travel također izdvojio među bezalkoholnim pićima karakterističnima za pojedine zemlje i regije, potvrđujući sve veću međunarodnu vidljivost brenda.

„Veliko nam je zadovoljstvo što je Cockta prepoznata zbog onoga što ju je oduvijek činilo posebnom – originalnog okusa, prepoznatljivog karaktera i snažne povezanosti s regijom iz koje dolazi. Ovo priznanje potvrđuje da proizvodi s jasnim identitetom mogu biti jednako relevantni i izvan tržišta na kojem su nastali te da upravo originalnost i dosljednost vlastitim vrijednostima sve više dolaze do izražaja. Za promjenu, Cockta“, poručila je Jelena Slade-Šilović, direktorica marketinga.

Foto: Cockta

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