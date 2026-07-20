Seksologinja poručuje: "Ne morate meditirati da biste se opustili, isprobajte svjesnu masturbaciju"

Mindfulness ili svjesna prisutnost koncept je koji se isprva povezivao s meditacijom i tehnikama opuštanja, a posljednjih godina postao je jedan od najpoznatijih načina za nošenje sa stresom i očuvanje mentalnog zdravlja. Veliku popularnost donijele su mu društvene mreže, na kojima se svakodnevno dijele savjeti o svjesnom disanju, meditaciji i životu u trenutku. Seksologinja Angie Rowntree smatra da se isti principi mogu primijeniti i u intimnom životu. Praksa koju naziva svjesnom masturbacijom, tvrdi stručnjakinja, može pomoći u smanjenju stresa, boljem upoznavanju vlastitog tijela i razvijanju zdravijeg odnosa prema vlastitoj seksualnosti, prenosti The Post.

„To je osnažujući način istraživanja vlastite seksualnosti koji pomaže da masturbaciju prestanemo doživljavati kao nešto što treba obaviti što brže ili mehanički“, kaže Rowntree. Redovito odvajanje vremena za takvu vrstu intimnosti može pomoći u smanjenju razine stresa jer se tijekom seksualnog uzbuđenja i dodira u tijelu oslobađaju hormoni povezani s osjećajem opuštenosti, poput oksitocina, a dugoročno može doći i do smanjenja razine kortizola, hormona stresa.

Naučite nešto o sebi: Svjestan pristup vlastitom tijelu može vam pomoći da bolje razumijete što vam odgovara, a što ne. Bez pritiska da udovoljite partneru ili ispunite tuđa očekivanja lakše ćete istražiti različite oblike dodira, ritam, erogene zone ili seksualna pomagala te razviti zdraviji odnos prema vlastitoj seksualnosti. „Učite slušati svoje tijelo. Primjećujete što vam odgovara, što vam ne odgovara, kako se vaše potrebe mijenjaju ovisno o raspoloženju i što vam pomaže da se opustite“, objašnjava seksologinja.

Može poboljšati i partnerski seksualni život: Rowntree dodaje da bolje poznavanje vlastitih želja često pozitivno utječe i na partnerske odnose jer osoba lakše komunicira o onome što voli i što joj pruža zadovoljstvo. Za početak preporučuje odabrati mirno mjesto na kojem vas nitko neće ometati. Nekoliko minuta sporog i dubokog disanja može pomoći da se misli smire i pažnja usmjeri na tijelo, slično kao kod meditacije. „Cilj nije što brže doći do orgazma, nego usporiti i obratiti pozornost na ono što osjećate“, ističe Rowntree.

Savjetuje da se ne počinje odmah dodirom genitalnog područja, nego da se najprije istraže ostali dijelovi tijela. Različit intenzitet dodira, temperatura kože i pritisak mogu pomoći da osoba postane svjesnija vlastitih reakcija i otkrije što joj najviše odgovara. Na kraju preporučuje odvojiti nekoliko trenutaka za odmor, primijetiti kako se tijelo osjeća nakon iskustva te popiti čašu vode. „Ne postoji savršen način za ovu praksu. Nekad će trajati kratko, nekad će biti dulji ritual, a nekad će vas samo podsjetiti da vaše tijelo pripada vama i da uvijek možete otkriti nešto novo o sebi“, zaključuje Rowntree. Iako je još uvijek tabu tema, samozadovoljavanje može biti važan dio upoznavanja vlastitog tijela, seksualnosti i osobnih želja.