'Moj muž ne jede gotovo ništa, jako je izbirljiv... Trebam li posebno kuhati za njega?'

Njezin muž ne jede sve namirnice, a to joj stvara problem. Uvijek kuha mnogo povrća koji on ne jede, a onda se osjeća kao mama koja mu govori što bi trebao jesti. Nije sigurna treba li mu kuhati posebno ili bi se on trebao prilagoditi i jesti ono što ima na raspolaganju. Pitala je ljude na Redditu za savjet, a dobila je različite odgovore.

Foto: Getty Images

"Za početak, trenutno tražim posao pa on prehranjuje obitelj. S obzirom na to da imam više vremena, obavljam sve kućanske poslove, uključujući i kuhanje. Ja jedem sve, osim kečapa, paprike babure i jedno lokalno jelo. Moj muž, s druge strane, ne jede gotovo ništa. Ne voli lisnato povrće, kupus i većinu povrća općenito. Ne voli ni voće, sir ni kiselu hranu, a od sjemenki ga boli trbuh, dok za juhu kaže da to nije hrana. Da se njega pita, jeli bismo samo tjesteninu, pizzu i hamburgere.

Jedino kuhano povrće koje on voli je paprika babura, koju ja ne volim.

Osjećam se kao da sam mu mama koja mu govori što da jede, a što ne. Pripremam samo ono što imam i što je zdravo, a onda ga ili molim da to pojede ili mu kažem da naruči hranu, ako mu se ne sviđa ručak."

Ljudi su joj u komentarima napisali: "On je odrastao čovjek. Ako mu se ne sviđa hrana koju napravite, neka si sam skuha nešto bolje", "Nalazim se u sličnoj situaciji. Moj muž voli meso i krumpire. To je to. Užasno je kada moram posebno kuhati za njega, a posebno za sebe. Za ovo krivim njegovu majku koja nije bila dobra kuharica i koja mu je dopustila da bira što će jesti. Možete probati kuhati po novim receptima i nadati se da će mu biti fino", "Vi kuhate, vi birate sastojke. Kuhanje uključuje i planiranje, kupovinu i organizaciju vremena. Ako ne želi jesti ono što napravite, to je njegov problem".

Pogledajte kako se zdravo hraniti i nakon 50. godine života: