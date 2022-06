'Moj dečko u zadnje vrijeme "tamo dolje" ima neugodan miris; što može biti razlog?'

Iako inače uvijek lijepo miriše, moj dečko već neko vrijeme 'dolje' ima miris koji mi se ne sviđa i koji me odbija, toliko da, ako se nije taj čas otuširao, ne želim seks s njim, napisala je jedna djevojka anonimno psihoterapeutkinji i The Sun kolumnistici, Deidre.

Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

- Iako on tvrdi da je to 'normalan muški miris', ja znam da nije jer ni on, a ni dečki prije nisu tako mirisali - kaže ona, pa misli da bi razlog mogao biti neka infekcija. ako žena dolje smrdi smiješno, to može biti znak infekcije.

Iako ga je, dodaje, više puta molila da ode k liječniku, on joj svaki put odgovori da pretjeruje.

- Zajedno smo tri godine i inače nam je dobro pa stvarno ne bih htjela da nam zbog nečeg tako banalnog veza 'pukne' jer nisam plitka - kaže ona, već joj stvarno smeta i brine je li razlog nešto ozbiljno.

- Razlog može biti obična gljivična ili urinarna infekcija - odgovorila joj je terapeutkinja.

Ipak, dodaje, najvjerojatnije je riječ o smegmi, prirodnom lubrikantu penisa koji se nakuplja ispod prepucija, a može se nakupiti i iza kožice.

U svakom slučaju, kaže Deidre, slaže se s njom da on treba posjetiti liječnika jer mu nitko ne može na daljinu dati pravu dijagnozu i terapiju ako je potrebna; jer preveliko nakupljanje spomenute smegme, posebno u kombinaciji s nedostatnom higijenom, može prouzročiti razvoj upalnih reakcija na području penisa, ali i uzrokovati neke druge bolesti.

Psiholozi otkrili kako se manje svađati s partnerom: Pomaže i odvojeno spavanje!