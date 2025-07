Bizarna situacija: 'Zajednička prijateljica stalno šalje poruke mojem zaručniku. Što da učinim?'

Jedna 29-godišnjakinja na Redditu je podijelila svoju zabrinutost zbog ponašanja prijateljice, koja, kako tvrdi, sve više prelazi granicu u odnosu s njezinim 30-godišnjim zaručnikom. Radi se o djevojci najboljeg prijatelja njezinog zaručnika iz djetinjstva, s kojom su zajedno često u društvu i čak dijele zajedničku grupnu poruku, piše People.

'Moram ovo izbaciti iz sebe jer me muči, a ne znam pretjerujem li ili jednostavno trebam vjerovati svojoj intuiciji', napisala je mlada žena na Redditu. Pojašnjava da ta djevojka (27) stalno privatno šalje poruke njezinom zaručniku, iako bi iste sadržaje mogla lako podijeliti u grupi. Istodobno, ne trudi se uspostaviti nikakav bliži odnos s njom, što ju dodatno zbunjuje. 'Zašto gradi vezu samo s njim, ako smo svi navodno prijatelji?' pita se.

U početku su poruke bile bezazlene – pitanja, komentari, ništa konkretno flertujuće. No, nedavno su, kako kaže, poruke dobile novu, suptilno sugestivnu notu. Na rođendan njezina zaručnika ta djevojka je ostala budna do kasno samo kako bi bila prva koja će mu čestitati. To joj je, priznaje, posebno zasmetalo jer se činilo namjerno i kao pokušaj da se osjeti bližom njemu.

Situacija je eskalirala kad je djevojka poslala poruku njezinom zaručniku u kojoj kaže da bi voljela provoditi vrijeme s njim, i to 'sa svojim dečkom ili bez njega'. Zaručnica priznaje: 'Ta rečenica mi stalno odzvanja u glavi. Tko to kaže nečijem zaručniku?' Dodaje kako je njezin zaručnik sve vrijeme bio iskren, pokazuje joj poruke i pita kako da odgovori. I sam osjeća nelagodu, no ne želi narušiti dinamiku između njih četvero. Zbog toga je postavio jasnu granicu: od sada odgovara samo u grupnom chatu. 'Nije stvar u povjerenju prema njemu, već prema njoj', objašnjava korisnica. 'Osjećam se nepoštovano i stalno na oprezu. Njezine poruke nisu otvoreno neprikladne, ali osjećam da nešto nije u redu.'

Komentatori na Redditu podržali su njezine sumnje, posebno nakon poruke o druženju nasamo. Jedna korisnica je napisala: 'Da, mogla bih shvatiti poruke o poslu ili sličnim temama, ali poziv na druženje bez tvog prisustva? To je crvena zastava.' Drugi su spekulirali da djevojka možda igra 'tihu igru na duge staze', osiguravajući emocionalnu povezanost sa zaručnikom, za svaki slučaj, ako njezina veza propadne.