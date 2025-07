Mladi otac ignorirao je ove simptome, a zatim čuo strašnu dijagnozu: 'U srcu sam znao da je rak'

Ocu troje djece, Chrisu Kirtu, dijagnosticiran je rak crijeva u dobi od samo 31 godine, a sada upozorava druge da ne zanemaruju malo poznate, ali ozbiljne simptome ove agresivne bolesti. Prvi simptomi pojavili su se u kolovozu 2024. — neredovita stolica, grčevi u želucu i nelagoda. U početku ih je odbacivao kao nešto bezopasno. No, jedan detalj sve je promijenio, piše Daily Mail.

“Jedina prava crvena zastavica bila je krv u stolici – bez ikakve boli. To me prestrašilo više nego išta drugo i u dubini sam znao da je to rak,” rekao je Chris svojim pratiteljima na TikToku, gdje je svoju priču podijelio s više od 12.000 ljudi. Kako je rekao, najviše ga je uznemirilo to što nije osjećao nikakvu bol prilikom pražnjenja, unatoč prisutnosti tamne, guste krvi, što nije bio tipičan slučaj poput, primjerice, analne fisure koja izaziva jaku, oštru bol. “Na početku je krv bila svijetla, kasnije tamnija, ali nikad nisam osjetio bol. To mi nije imalo smisla”, rekao je.

Prema NHS-u, krvarenje iz rektuma može biti bezbolan simptom raka crijeva, što često zavarava pacijente. Chris je imao i druge simptome: promjene u navikama pražnjenja crijeva, osjećaj hitnosti, poteškoće s pražnjenjem te grčeve. No, zbog duge liste čekanja, na dijagnostičku kolonoskopiju čekao je predugo.

Zabrinut za svoje zdravlje, Chris je odlučio privatno platiti kolonoskopiju – i tako saznao šokantnu istinu. “Iako sam bio pod sedativima, bio sam svjestan. Pogledao sam ekran i ugledao ogromnu, sluzavu masu na zidu crijeva. U sobi je zavladala tišina. Rekao sam: ‘To je rak.’ Više se ničeg ne sjećam.” Nakon dijagnoze, Chris je operiran i uklonjena mu je trećina debelog crijeva. Danas je u remisiji.

Iako je većina slučajeva raka crijeva među osobama starijima od 50 godina, broj oboljelih mladih i zdravih odraslih osoba u porastu je. Stručnjaci taj porast povezuju s čimbenicima kao što su moderna prehrana s visokim udjelom prerađene hrane, mikroplastika i zagađenje, kemikalije u hrani, čak i izloženost bakteriji E. coli u prehrambenom lancu.

Iako je pretilost poznati rizični faktor, bolest sve češće pogađa i ljude dobre fizičke forme. Rak crijeva može biti povezan s prekomjernom težinom u 11% slučajeva, a muškarci su posebno ugroženi — rizik im raste za 10% svakih 5 kilograma viška u odrasloj dobi.

Chris danas koristi svoj glas kako bi podigao svijest o simptomima koji se lako mogu previdjeti: “Ako osjetite promjene u probavi, ne čekajte. Ne morate imati bol da bi bilo ozbiljno. Osluškujte svoje tijelo i tražite pomoć”.