Mladenka ostala u šoku: Otišla na medeni mjesec sa suprugom, a onda se odjednom pojavio – svekar

Nakon što vjenčanje prođe, većina mladenaca jedva čeka krenuti na medeni mjesec. Jedna mladenka bila je uzbuđena zbog svojeg medenog mjeseca sve dok na njega nije upao njezin – svekar.

Žena iz SAD-a otišla je u Meksiko sa svojim mužem kako bi uživala nakon vjenčanja. Upijajući sunce na njihovu jednomjesečnom odmoru, žena se osjećala kao da ništa ne može uništiti njezinu novopronađenu sreću. Sve dok se na njihovu pragu iz vedra neba nije pojavio njezin svekar.

Podijelila je svoju muku na Redditu i pitala za savjet treba li se osjećati loše što ne želi da tata njezina supruga bude na medenom mjesecu.

U objavi je objasnila da je novovjenčani par boravio u ljetnoj kući njezine svekrve u Cancunu na romantičnom odmoru. Unatoč tome što je znao da mu sin i snaha ondje odsjedaju, kako prenosi Daily Star, tata se pridružio paru bez upozorenja.

Zbunjena mladenka ispričala je: “Boraveći u obiteljskoj kući čuli smo kucanje na ulaznim vratima, a kad sam ih otvorila, vidjela sam svog svekra koji je rekao: "Iznenađenje!" Moj muž ne voli svađe i pun je poštovanja pa nije podijelio svoje osjećaje o situaciji s ocem. Osjećala sam potrebu podijeliti svoje mišljenje, pa sam rekla svojem suprugu da bih željela naći smještaj na platformi Airbnb, što smo ionako planirali učiniti za nekoliko dana.”

Nakon 24 sata otišli su, ali situacija s njezinim svekrom pogoršala se jer su svekar i svekrva počeli je napadati tvrdeći da je preosjetljiva.

“Objasnila sam da smatram da je neprikladno nenajavljeno se pojavljivati ​​na tuđem medenom mjesecu bez obzira na to što posjedujete tu nekretninu, barem onoliko dugo koliko traje medeni mjesec. Zapravo smatram da je još gore to što je on vlasnik imovine jer mu ne mogu reći 'ne'”, otkrila je.

Ovo nije bio izoliran slučaj. Žena je otkrila da je ranije imala sukobe s roditeljima svog supruga te da nije prvi put da su joj rekli da je previše osjetljiva i da izaziva dramu.

Zapanjeni postupcima svekra, mnogi su ljudi komentirali njezinu objavu kako bi pružili podršku mladenki. “Svekar je, čini se, jeziv. Medeni mjesec uglavnom je za seks, zašto bi on htio biti tamo?” pitala se jedna korisnica, dok je druga dodala: “Razmislite o tome da svome suprugu kažete da se niste udali za njegove roditelje.”

