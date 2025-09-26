Mladenka 'izbacila' jednu djeverušu 24 sata prije vjenčanja: 'To nije bilo sve'

Biti djeveruša smatra se posebnom časti i velikom odgovornošću. To je prilika da budete uz osobu koju volite u jednom od najvažnijih trenutaka njezina života, da joj pružite podršku i sudjelujete u pripremama za vjenčanje. Osim što je emotivno iskustvo, uloga djeveruše donosi i osjećaj bliskosti, povjerenja i zajedništva koji se pamti cijeli život. Zamislite da prolazite kroz planiranje vjenčanja i kupovinu vjenčanice s nekim za koga ste mislili da vam je najbolja prijateljica, samo da biste dan prije bili izbačeni sa svadbene zabave.

Upravo se to dogodilo jednoj ženi koja je ostala slomljenog srca kada joj je žena za koju je mislila da je njezina prva prijateljica rekla da zbog problema s planiranjem više ne može biti njezina djeveruša, piše Mirror. Povrijeđena djeveruša Katie svoju je priču objavila na X-u. "24 sata prije nego što sam trebala biti djeveruša na vjenčanju, prijateljica mi je rekla da više nisam u svadbenoj povorci zbog problema s planiranjem (laži). Zato sam u potpunosti preskočila vjenčanje, otišla na planinarenje u pustinju i prekinula svaki kontakt s njom. Hvala, idemo dalje!", napisala je.

U još jednom okrutnom i šokantnom preokretu, djeveruša je podijelila da joj je mladenka rekla da će djeveruše nositi plave haljine. Zbog toga je Katie kupila prekrasnu plavu haljinu, samo da bi kasnije saznala da je mladenka zapravo odabrala drugu boju za djeveruše. Otkrila je da su sve djeveruše nosile smeđe haljine, pa da se pojavila na vjenčanju, na fotografijama bi se isticala unatoč činjenici da je izgledala zapanjujuće. "Čak sam doletjela sve do Vegasa iz Georgije, a zatim se odvezla do Utaha, a već sam gotovo godinu dana nezaposlena, tako da me to jako skupo koštalo!!!", napisala je uzrujana Katie.

Istaknula je činjenicu da je jedina haljina koju je uzela za vjenčanje bila plava jer je vjerovala da će se i ostale djeveruše uskladiti s njom. Ljudi su bili oduševljeni što se Katie osvetila prekidom kontakta i učinila nešto za sebe, umjesto da ide na vjenčanje i pokušava "zakrpati" prijateljstvo. "Zašto su ljudi tako čudni?", napisala je jedna korisnica. "To je užasno, ali zvuči kao da si ti ovdje pobjednica! Karma će je stići jer se smeće samo ukloni, svaki put!", dodala je druga.

"Vau, nisam očekivala ovoliki odaziv na ovo! Hvala vam svima što ste me utješili u vezi ove sranje situacije. Letjela sam iz Georgije u Las Vegas, a zatim se odvezla u Utah na vjenčanje. Sada sam se vratila u Vegas i uživam u svom vremenu u kabani. Ovdje su samo pozitivni vibracije!", zaključila je Katie.