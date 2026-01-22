Mjesec dana patila je od neobjašnjivih krvarenja iz nosa, a onda su liječnici izvukli nešto šokantno iz njega

Putovanja često donose uspomene, fotografije i pokoji suvenir, no ono što je Daniela Liverani ponijela kući iz Vijetnama ostavilo je bez riječi i nju i liječnike. Nakon povratka s putovanja po jugoistočnoj Aziji, tada 24-godišnjakinja iz Škotske suočila se s iskustvom koje zvuči poput scene iz horor-filma. Tijekom putovanja 2014. godine Daniela je počela često krvariti iz nosa. Isprva tome nije pridavala veliku pažnju – pomislila je da je riječ o puknuću krvne žile, osobito jer je netom prije toga pala s motora. No, po povratku kući u Edinburgh primijetila je nešto neobično: iz desne nosnice povremeno joj je virilo nešto što je izgledalo poput krvnog ugruška.

U početku je vjerovala da je riječ o zaostaloj zgrušanoj krvi. Čak i kada se “ugrušak” povremeno pojavljivao i povlačio, Daniela ga je jednostavno pokušavala ispuhati. Prava istina postala joj je jasna tek u jednom, nimalo ugodnom trenutku. "Kad sam bila pod tušem, osjetila sam kako mi nešto izlazi iz nosa – sve do donje usne. Pogledala sam se u ogledalo i primijetila brazde na tom ‘ugrušku’. Tada sam shvatila da je to živo biće", ispričala je.

U panici je s prijateljicom nazvala NHS 24, a savjet je bio jasan – odmah u bolnicu. Na hitnom prijemu u Kraljevskoj bolnici u Edinburghu liječničko osoblje ostalo je zatečeno. Pregledom su otkrili da se u Danielinu nosu već gotovo mjesec dana nalazila – pijavica. Vađenje je trajalo oko pola sata i bilo izuzetno bolno. "Kad god bi je liječnik uhvatio pincetom, osjetila bih snažno povlačenje unutar nosa. Medicinska sestra i moja prijateljica morale su me držati na krevetu", prisjetila se Daniela. U jednom trenutku bol je naglo prestala – pijavica je napokon izvađena.

Bila je dugačka otprilike kao njezin kažiprst, a debela gotovo poput palca. "Bila je sklupčana u mojoj nosnici, hraneći se mojom krvlju. U šali smo je nazvale Gospodin Kovrčavi, ali u tom trenutku nije mi bilo ni najmanje smiješno", rekla je. Liječnici su joj čak rekli da je, da nije došla u bolnicu, postojala realna opasnost da se pijavica pomakne dalje – prema mozgu.

Pijavica je poslana na testiranje u specijaliziranu bolnicu u Londonu kako bi se provjerilo prenosi li bolesti. Srećom, rezultati su bili negativni. Neobični “suvenir” vraćen joj je u staklenci, a Daniela priznaje da joj ni danas nije ugodno prisjetiti se tog prizora. Prema riječima Marka Siddalla, kustosa i stručnjaka za pijavice iz Američkog muzeja prirodne povijesti u New Yorku, ovakve situacije nisu neuobičajene. "Pijavica je mogla ući kroz nos ili usta dok je plivala ili pila vodu u Vijetnamu. Zanimljivo je da ljudi često uopće ne osjete kada im ovakve pijavice uđu u nos", objasnio je.