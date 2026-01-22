Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ovo nitko nije očekivao

Mjesec dana patila je od neobjašnjivih krvarenja iz nosa, a onda su liječnici izvukli nešto šokantno iz njega

@some.amazing.facts/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
22.01.2026.
u 12:30

Vađenje je trajalo oko pola sata i bilo izuzetno bolno.

Putovanja često donose uspomene, fotografije i pokoji suvenir, no ono što je Daniela Liverani ponijela kući iz Vijetnama ostavilo je bez riječi i nju i liječnike. Nakon povratka s putovanja po jugoistočnoj Aziji, tada 24-godišnjakinja iz Škotske suočila se s iskustvom koje zvuči poput scene iz horor-filma. Tijekom putovanja 2014. godine Daniela je počela često krvariti iz nosa. Isprva tome nije pridavala veliku pažnju – pomislila je da je riječ o puknuću krvne žile, osobito jer je netom prije toga pala s motora. No, po povratku kući u Edinburgh primijetila je nešto neobično: iz desne nosnice povremeno joj je virilo nešto što je izgledalo poput krvnog ugruška.

U početku je vjerovala da je riječ o zaostaloj zgrušanoj krvi. Čak i kada se “ugrušak” povremeno pojavljivao i povlačio, Daniela ga je jednostavno pokušavala ispuhati. Prava istina postala joj je jasna tek u jednom, nimalo ugodnom trenutku. "Kad sam bila pod tušem, osjetila sam kako mi nešto izlazi iz nosa – sve do donje usne. Pogledala sam se u ogledalo i primijetila brazde na tom ‘ugrušku’. Tada sam shvatila da je to živo biće", ispričala je.

U panici je s prijateljicom nazvala NHS 24, a savjet je bio jasan – odmah u bolnicu. Na hitnom prijemu u Kraljevskoj bolnici u Edinburghu liječničko osoblje ostalo je zatečeno. Pregledom su otkrili da se u Danielinu nosu već gotovo mjesec dana nalazila – pijavica. Vađenje je trajalo oko pola sata i bilo izuzetno bolno. "Kad god bi je liječnik uhvatio pincetom, osjetila bih snažno povlačenje unutar nosa. Medicinska sestra i moja prijateljica morale su me držati na krevetu", prisjetila se Daniela. U jednom trenutku bol je naglo prestala – pijavica je napokon izvađena.

Bila je dugačka otprilike kao njezin kažiprst, a debela gotovo poput palca. "Bila je sklupčana u mojoj nosnici, hraneći se mojom krvlju. U šali smo je nazvale Gospodin Kovrčavi, ali u tom trenutku nije mi bilo ni najmanje smiješno", rekla je. Liječnici su joj čak rekli da je, da nije došla u bolnicu, postojala realna opasnost da se pijavica pomakne dalje – prema mozgu.

Pijavica je poslana na testiranje u specijaliziranu bolnicu u Londonu kako bi se provjerilo prenosi li bolesti. Srećom, rezultati su bili negativni. Neobični “suvenir” vraćen joj je u staklenci, a Daniela priznaje da joj ni danas nije ugodno prisjetiti se tog prizora. Prema riječima Marka Siddalla, kustosa i stručnjaka za pijavice iz Američkog muzeja prirodne povijesti u New Yorku, ovakve situacije nisu neuobičajene. "Pijavica je mogla ući kroz nos ili usta dok je plivala ili pila vodu u Vijetnamu. Zanimljivo je da ljudi često uopće ne osjete kada im ovakve pijavice uđu u nos", objasnio je.

Ključne riječi
doktor Vijetnam putovanje pijavica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!