Misionarska, pseća ili žena na vrhu? Što poza u seksu otkriva o vašem odnosu

Postoji više od 600 mogućih poza u seksu, ali prosječan par izmjenjuje dvije do tri poze tijekom jednog odnosa. Iako ne postoji jedna koja odgovara svima, svaki par pronađe neku svoju omiljenu. Stručnjakinja za seks Tracey Cox za Daily Mail odgovorila je na pitanje što najdraži položaj govori o vama, te je objasnila njegove pozitivne i negativne značajke.



Misionarski položaj

Nenametljivi, predvidljivi, najdosadniji seksualni položaj na svijetu - kada je muškarac na vrhu prate ga samo loša iskustva. Ako inzistira na tome, to dovoljno govori o dinamici snage u vašoj vezi - on je šef i očekuje se da ćete ga slušati. To također može značiti da ga nije briga za vaše seksualne potrebe. Kad je on glavni u seksu, uglavnom završi samo s jednim orgazmom - njegovim. No, ovu pozu nerijetko biraju i žene koje se brinu kako izgledaju tijekom odnosa jer je većina tijela skrivena od pogleda. Unatoč lošem glasu, misionarska poza je i dalje jedna od najčešće prakticiranih. Obično znači da ste bliski - parovi se ne ljube ni ne stavljaju lica blizu ako između njih postoje problemi. Vaš seksualni život možda je malo dosadan, ali vaš ljubavni život vjerojatno je u dobroj formi!



Pseći položaj

Kada je muškarac iza vas, to je primitivna poza potaknuta žudnjom, a ne ljubavlju. Ako stalno birate ovu pozu, usredotočujete se isključivo na fizičke aspekte seksa i ignorirate intimnost. Ako on inzistira na tome, a vi ne želite, to bi moglo značiti da u vašoj vezi postoje problemi s kontrolom. Ako rijetko birate poze u kojima ste licem uz lice, moguće da u vašoj vezi postoje problemi s intimnošću. No, od svih poza, ova najviše stimulira G-točku pa su šanse za ženin orgazam puno veće. Postoje dva razloga zašto parovi biraju ovu pozu - partner dobiva puni pogled na vaše tijelo i genitalije te je to savršen položaj ako se želite prepustiti maštanju koje ne uključuje vašeg partnera, pa je često biraju osobe koje maštaju o prevari.



Žena na vrhu

Ako ste na vrhu, imate kontrolu i vi ste dominantna osoba u seksu. Ovu poziciju biraju seksualno samopouzdane i pametne žene te muškarci koji vole prepustiti ženi vodstvo. Ova poza otkriva lijepe stvari o dinamici snage u vašoj vezi i vašoj slici tijela. Također može značiti da u vašoj vezu postoji veliko povjerenje: teško je glumiti orgazam jer partner može vidjeti vaše lice i promatrati vaš vrhunac. No, u najboljim vezama parovi mijenjaju seksualnu dinamiku kako bi jedni drugima pružili priliku da budu dominantni. Ako ste uvijek na vrhu, a on nikada ne dobije priliku biti vođa u seksu, vjerojatno ste glavni i u svim ostalim aspektima vaše veze, što nije problem ako ste oboje zadovoljni, ali može biti ako se muškarac osjeća nemoćno.



Tijekom maženja - sa strane

To je ponekad prvi položaj u kojem par ima seks. Obično ga odabiru romantični parovi kojima je intimnost važnija od orgazma. On je pun tjelesnog kontakta te je senzualan, a ne seksualan. Idealan je za ‘spori seks’, gdje je važniji ugođaj, a ne sami vrhunac. No u njemu nedostaje požude i emocionalnog intenziteta, što bi moglo značiti da vam seks nije veliki prioritet u vezi.

