Dečko ju je nagovorio na seks u troje: 'Ne mogu prestati misliti na njegovog prijatelja s kojim smo to napravili'

Jedna 23-godišnjakinja godinu dana u vezi je s tri godine starijim partnerom. Nakon što je veza postala ozbiljnija predložio joj je da se preseli k njemu u stan koji dijeli s cimerom. Pristala je, a taj potez ih je samo još više zbližio. "Seks je postao sve bolji jer smo puno više vremena mogli provesti zajedno, a i imamo svoj prostor. Kako volimo svašta isprobavati u krevetu, predložio mi je seks u troje - i to s njegovim cimerom", započela je svoju ispovijest psihoterapeutkinji Deidre koja dijeli savjete putem portala The Sun.



"Malo smo popili i bila sam skroz opuštena jer poznajem tog dečka vrlo dobro." Nije bilo neugodno nakon seksa, a složili su se i da bi mogli ponoviti to iskustvo. Ipak, ona to izbjegava jer ju je prijatelj počeo jako privlačiti i voljela bih probati seks samo s njim.



"Ne mogu prestati razmišljati o tome, ne znam što da radim."



"Seks u troje samo je uništio odnos s partnerom. Osjećate se nezadovoljno i osjetili ste snažnu privlačnost prema drugoj osobi koja vas očito može bolje zadovoljiti. Zaboravite ideju da ponovno spavate s cimerom ako želite održati vezu s partnerom. Privlačnost će splasnuti. Imajte na umu da dobar seks za žene ne ovisi o veličini penisa, pa vaš dečko može biti jednako dobar ljubavnik kao i njegov prijatelj, samo treba naučiti", odgovorila je Deidre.

