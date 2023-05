Maženje i grljenje mu je posao, a sat naplaćuje 85 e: 'Pomažem ljudima da se riješe stresa i kočnica'

Trevor Hooton sebe naziva "profesionalnim maziteljem", a za tu je profesiju otvorio i tvrtku koju je nazvao Embrace Connections (Prigrli povezanost) i preko koje seansu ili sat grljenja naplaćuje oko 85 eura. Podrijetlom Kanađanin Trevor kaže kako mu broj klijenata neprestano raste i upite dobiva svakodnevno, a po njemu ljudi terapiju maženjem traže iz dva razloga.

Prvi je, kaže, taj što odrasli ne dobiju dovoljno često taj željeni i potrebni dodir druge osobe i to žele promijeniti, a drugi je taj što takve usluge traže oni kojima je cilj promijeniti vlastiti odnos prema fizičkom dodiru. Jedan od potonjih je i 24-godišnji Britanac Mark Lee koji je, tragajući za nekonvencionalnim terapijama, naišao na Trevora 'mazitelja' čiji je sada stalni klijent.

Iako je u početku, kaže Mark, bio nervozan, već je taj prvi put u Trevorovom zagrljaju proveo čak dva sata, što mu je navodno pomoglo ponovno uspostaviti povjerenje u ljude. "U početku sam bio malo nervozan, ali Trevor mi je stvarno pomogao da se osjećam sigurno i da definiram svoje granice", rekao je. Nakon tog probijanja leda, Marku je navodno postalo puno lakše i razgovarati s drugima o stvarima koje je prije uglavnom držao za sebe.

"Bio je jako suosjećajan i poštivao je moje povjerenje, što i jest poanta ove priče", kaže on o Trevoru i dodaje kako misli da bi takve terapije trebale biti šire dostupne jer su njemu pomogle i otkloniti veliki stres kojem je bio izložen. "Stres nam može teže pasti ako nemamo podršku drugog ljudskog bića pa sam želio isprobati nešto intimno. Imao sam osobnih problema u obitelji i nosio sam stres od fakulteta. Lijepo je imati nekoga tko će te saslušati. Teško mi je otvoreno govoriti o svojim problemima, posebno ako nemam povjerenja u osobu, ali terapija maženjem mi je stvarno pomogla", objasnio je Mark.

Trevor objašnjava da je ono što on nudi puno više od običnog zagrljaja, točnije radi se o "izljevu brige i ljubavi" dodirom. Priznao je da ne razumiju baš svi njegov posao; a neki ga čak brkaju s poslom seksualne prirode, no profesionalno maženje, kaže, nije nov koncept kao što mnogi misle.

- Izgradio sam posao na temelju svoje strasti za stvaranjem ljudskih veza. Mnogi se ljudi bore da ih stvore i tu ja uskačem. To je više od običnog maženja. Moj je cilj doista podijeliti svoju strast prema vezama i pomaganju ljudima da se povežu - objašnjava. "Kad nekoga grlim, tim dodirom mu ulijevam brigu, privrženost i dobru volju. Zagrliti stranca ne čini puno, to mora biti netko kome je zaista stalo do tebe", rekao je, a piše Daily Star.

