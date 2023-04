Manekenka ima spojene obrve i ne planira ih počupati: 'Tako izgledam ljepše!'

Manekenka Sophia Hadjipanteli postala je svjetski poznata po zaista neobičnoj stvari. Naime, manekenka i studentica odbija počupati svoje guste i tamne obrve. Budući da je plavuša, njene tamne obrve još više dolaze do izražaja. I iako je čine jako zanimljivom, mnogi se slažu da bi puno ljepša bila kad bi obrve počupala. Ona tvrdi kako je svjesna da je mnogima neprivlačna, no nije je briga što drugi misle. piše The Sun.

Jednom je slučajno obojila svoje prirodno plave obrve u crno i nije ni pokušala to ispraviti. Umjesto toga, ostavila je svoj naglašeni unibrow da ga cijeli svijet vidi. Sophia je osnivačica pokreta #unibrowmovement, što je ​​prikaz osnaživanja žena koji podsjeća na to da se ljepota žena ne može mjeriti i mijenjati kroz trendove. Ona ponosno nosi spojene obrve kako bi predstavljala svoje nasljeđe i kulturu, što ju je dovelo do pokretanja body positive pokreta koji prikazuje ljepotu koja se ne može definirati trendovima ili društvenim očekivanjima. Umjesto toga, ona dovodi u pitanje tradicionalne standarde ljepote i promiče ljubav prema sebi i prirodnu ljepotu.

Ona tvrdi da radi na tome da istakne da prava ljepota dolazi iznutra, no ne skriva da se mnogima njezin način ne sviđa. "Odlučila sam ostaviti svoje obrve onakvima kakve jesu jer želim svima pokazati da mogu živjeti svoj život kako žele. Osobno mislim da moje lice ovako izgleda ljepše. Drugi se ne slažu i to je sasvim u redu", rekla je Sophia.

Iako dobiva i negativne komentare, Sophia je puna samopouzdanja te rado ističe svoje obrve na fotografijama na Instagramu, gdje ima više od 500 tisuća pratitelja. Kako bi joj obrve bilo što gušće i jače, Sophia ih njeguje ricinusovim uljem. Sophia je rođena i odrasla na Cipru, nakon čega je emigrirala u SAD. Zasluge za svoje impresivne, guste obrve pripisuje ciparskim genima, a roditeljima pripisuje zasluge za usađivanje jakog osjećaja kulturnog ponosa.

Danas, Sophia hrabro pušta svoj crni unibrow da slobodno raste. "Odlučila sam na taj način nositi obrve iz istih razloga zbog kojih sam ih nekada uređivala, jer je moje mišljenje zapravo jedino koje je bitno. Ako me moje djetinjstvo nešto naučilo, to je da volim biti drugačija", objasnila je. Inače, Sophia je odrasla u Marylandu, a na naslovnici Voguea pojavila se već s 15 godina. Kao, što kaže, uvijek se divila maminim obrvama, a upravo joj je ona govorila da ih ne čupa previše.

"Odrasla sam u vrlo konzervativnoj sredini i vršnjaci u srednjoj školi su me ismijavali zbog mog izgleda. Upravo sam zato odlučila nositi još neobičnije stvari i imati neki svoj, posebni stil", rekla je Sophia. Obrve je prestala čupati jer nije imala vremena te je nakon nekog vremena shvatila da joj se unibrow sviđa i da ne izgleda loše na njoj.

