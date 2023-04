Prema mjesecu rođenja imate 'svoj cvijet'. Saznajte koji je to!

Koliko će neki cvijet utjecati na nas i kako će pomoći pri nošenju sa životnim izazovima staro je učenje kojim su se bavili mnogi mudri ljudi. Tako je nastao i kalendar cvijeća prema kojem se svakome od nas rođenjem u određenome mjesecu pridružuje neki cvijet, ali i sav spektar njegova značenja i djelovanja.

Tradicija darivanja cvijeća, najčešće za rođendane, započela je najprije u Rimskom Carstvu. Slavljeniku su rodbina i prijatelji donosili cvijeće kojim bi ga okružili, ali on je to cvijeće tijekom slavlja slagao na kućni oltar i posvećivao bogovima. Cvijećem se tako spajao ljudski i duhovni svijet.

Flora je rimska božica cvijeća, a festival Floralia održavao se u starom Rimu svake godine u rano proljeće. Boginji su posvećena i dva hrama, a to dovoljno govori koliko su Rimljani cijenili cvijeće. Iako postoje neke naznake da su već i Grci poznavali simboliku cvijeća i upleli ih u mitove, za razvoj jezika cvijeća, točnije pridruživanje značenja pojedinim cvjetnim glavicama, smatra se da je najzaslužnije viktorijansko razdoblje, piše Alstromeria.

U to se konzervativno i vrlo zatvoreno doba, posebno kad je riječ o emocijama koje su se potiskivale, teško komuniciralo. Intimne poruke teško su se prenosile, no pridruživanjem značenja pojedinom cvijetu otvarao se prolaz u svijet tajni, točnije cvijet je nosio poruku za onoga koji ga prima. Najveće se zasluge za moderan razvoj i zapisivanje jezika cvijeća pripisuju Mary Wortley, Lady Montague, supruzi turskog veleposlanika u Engleskoj. Njezina je knjižica “Tajni glasnik” bila vrlo popularna u Engleskoj. Ona je skupila dostupna znanja i pridružila ih narodnim vjerovanjima kako bi stvorila svojevrsni rječnik cvijeća i poruka koje se njima prenose.

Siječanj: Cvijet rođenih u siječnju je karanfil, ali mnogi tu pridodaju i visibabu. Karanfil se može naći u različitim bojama od bijele, ružičaste do tamnocrvene, gotovo crne, pa nije stoga čudno da simbolizira i različitost. Osim toga, znak je i ljubavi te fasciniranosti. Ime mu dolazi od grčke riječi za nebeski cvijet. Svjetlocrveni karanfili predstavljaju divljenje, a tamnocrveni su znak duboke ljubavi i naklonosti. Bijeli karanfili predstavljaju čistu ljubav i sreću, a prugasti (šaroliki) simboliziraju tugu što se ljubav ne može dijeliti. Purpurni karanfili upućuju na hirovitost. U Francuskoj to je tradicionalni pogrebni cvijet, znak sućuti za smrt voljene osobe. Prema kršćanskoj legendi, karanfil se prvi put pojavio na Zemlji kad je Isus nosio križ. Na mjestu gdje su pale suze Djevice Marije zbog Isusova stradanja pojavili su se karanfili. Tako je ružičasti karanfil postao simbol majčinske besmrtne ljubavi. Neke od poruka vezanih uz crveni karanfil su: “Srce me boli zbog tebe“, uz ružičasti “Nikad te neću zaboraviti“, uz žuti “Razočarao si me“, a uz šareni “Željela bih biti s tobom“. Visibaba se pak povezuje s ljepotom i nježnošću.

Veljača: Cvijet veljače je ljubičica, sitni cvijetak koji proviruje iz lišća i snijega. Vjerojatno su zato simbol skromnosti i tajne ljubavi. Ali one su i simbol hrabrosti jer prva ima hrabrosti suprotstaviti se hladnoći zime. Prema mitologiji, ljubičica osvaja svojim mirisom i ljepotom pa je i ružni Hefest pridobio naklonost Afrodite uz pomoć njih. Također Zeus, vrhovni Bog, napunio je livadu ljubičicama kako bi utješio svoju ljubavnicu Io, koju je zbog Herine ljubomore morao pretvoriti u junicu. Prve su ljubičice, prema grčkom mitu, nastale iz krvi Atisa, kojega je pogubila moćna božica Kibela. Smatra se da su latinsko ime Violet dobile od vias (lat. staza) jer rastu uz put. Skrivena značenja su “Uvijek ću ti biti vjerna“ za ljubičastu i “Hajde da pokušamo“ za bijelu ljubičicu. Simbol su i mlade ljubavi.

Foto: Pixabay

Rođenima u ožujku sreću će donositi narcise svih oblika i boja. “Ti si anđeo“ poručuje se tim cvijetom. Narcis je simbol početka, vjesnik proljeća. Legenda kaže da je narcis dobio ime prema mladiću Narcisu iz grčke mitologije koji nije želio uzvratiti ljubav šumskoj nimfi Eho pa je umrla zbog neuzvraćene ljubavi. Bogovi ga proklinju i Narcis jednoga dana ugleda svoj odraz na površini jezera te se zaljubi u njega. I što je više pokušavao zagrliti sebe, poljubiti usne koje mu se primiču, to se više razočaravao i patio jer je shvatio da je to nemoguće. Prvi put doživljava gubitak i tugu te umire. Zbog toga narcis simbolizira simpatiju, predanost, sklonost nekome, ali i pretjerano žaljenje.

Travanj: Rođeni u travnju mogli bi se okititi ivančicama ili ukrasnim graškom. Ukrasni grašak cvjeta u kasno proljeće i rano ljeto u pastelnim tonovima. Simbolizira blaženo zadovoljstvo i sreću. Nježna je mirisa i odlično se uklapa u svadbe u “vintage” stilu, a pojavljuje se u širokom rasponu boja, pa i više tonova istodobno, pa je stoga jasno zašto prenosi poruku “Hvala ti na lijepo provedenom vremenu“. Ivančica je simbol radosti, nevinosti, mladosti, razigranosti, ali i rastanka. Njezine latice pita se voli li nas draga ili ne, pa se tako vežu i uz neizvjesnost ljubavi i žudnju. Ivančica će posebno razveseliti one rođene u travnju jer se onaj koji ih prima odmah osjeća posebno.

Svibanj: Ljiljan je podrijetlom iz Egipta, a poznat je u svim duginim bojama, međutim u domaćem uzgoju prevladavaju bijela, plava i žuta. U narodu je ljiljan poznat kao simbol nade još od iz rimskog doba, znak je tjelesne nevinosti i čistoće duha kroz monoteističke religije. Ima različita tumačenja: predstavlja kršćansko Sveto Trojstvo i Djevicu Mariju te ima značenje čistoće i nevinosti. U starijim bosanskim džamijama ljiljan se redovito pojavljuje na najsvetijim mjestima. Simbol ljiljana se redovito pojavljuje na stećcima. Simbol je i dražesti te skrivena poruka koju prenosi jest: “Učinio si moj život posebnim“. Zbog oblika cvijeta, također je i simbol i muške i ženske plodnosti. I đurđice su cvijet svibnja koji će prenijeti poruku o ljubavnoj sreći, čistoći i poniznosti.

Foto: Pixabay

Lipanj: Lipanj je prvi ljetni mjesec, a idealan cvijet za rođene u tome mjesecu su ruže, koje su baš tada u punom cvatu. Darivanjem kraljice ruža prenosite ideal savršenosti i ljepote, a možete ih pronaći u svim bojama, pa o tome ovisi i njihovo značenje. Kraljica cvijeća prekrasna je mirisa i boja, od čisto bijele pa do tamnocrvene. Crvena ruža je najpoznatiji simbol ljubavi, strasti i senzualnosti te najjednostavniji način da se kaže: “Volim te“! Bijela ruža simbolizira nevinost, čistoću, poniznost i mladost. Ružičasta je simbol savršene sreće, nježnosti i elegancije, a također je i izraz divljenja. Njima prenosite poruke - bijelom “Dostojna sam te“, “Ti si moja tajna ljubav“ narančastom, žutom “Nisam te dostojna“, ružičastom “Molim te, vjeruj mi“.

Srpanj: Srpanj je obavijen mirisom ljetnog cvijeća kokotića koji svojom raskošnom ljepotom ispunjava ljetne livade prepoznatljivom bojom i mirisom. Simbolizira lakoću i lepršavost. Popularan je među vrtlarima zbog svoje visoke stabljike ispunjene cvjetovima. Tajne poruke: “Radosna sam, sretna“ poručujete bijelim, “Tako si mi slatko na raspolaganju“ za ljubičasti, a “Nestalnost“ ružičastim. Osim tog cvijeta, taj mjesec voli i vodeni ljiljan te lopoč, koji simboliziraju radost i čistoću srca.

Kolovoz: Gladiole će biti i idealan izbor za rođene u kolovozu i njima se prenosi poruka o ljubavi na prvi pogled. Odlično je to što ih možete pokloniti u boji drage vam osobe jer ih ima raznih boja. Ovaj cvijet je ime dobio po gladijatorima. Simbolizira snagu, osobito snagu karaktera, te podsjeća da ona može ići zajedno s ljepotom. Potječe iz sjeverne Afrike, a u jeziku cvijeća također simbolizira sjećanje i pamćenje. Ako niste ljubitelj gladiola možete se odlučiti za razne vrste makova.

Rujan: Rođenima u rujnu namijenjeni su zvjezdani ili dražesni cvjetovi slaka koji prenoseći svoje dobre vibracije osobi daju do znanja da postoji netko tko uvijek misli na nju. Ali i lijepa kata prenijet će poruke naklonosti i ljubavi i poručiti “Brini se o sebi zbog mene“. Zbog svojih mnogobrojnih latica, lijepe kate djeluju raskošno i magično, stoga se ovaj cvijet povezuje s magijom, tajanstvenošću i skrovitošću. Lijepe kate simboliziraju strpljivost i otmjenost i nježnost.

Listopad: I u kišnom listopadu možete nekoga razveseliti cvijetom. Idealan odabir je cvijet nevena koji osobama rođenima u ovom mjesecu izražava divljenje i naklonost, ali i radost i skromnost. Ako želite nešto drugo, izvrstan izbor bit će i kosmeje.

Studeni: Sjaj krizanteme donosi radost i svjetlo u studenome. Krizanteme u jeziku cvijeća simboliziraju suosjećanje, prijateljstvo i tajnu ljubav. Mogu biti crvene, bijele ili žute. Ovaj cvijet simbolizira i sunce, ali i prijateljstvo, dobro raspoloženje. Tajno značenje koje prenosite tim cvijećem je: “Ti si divan prijatelj“.

Prosinac: Bijele latice bijelog narcisa u dom unose ljepotu i mir svježeg snijega. Bijeli narcis simbolizira smirenost. A božur i božićna zvijezda ili mlječika koje prenose dobre želje i molbu da se ostane drag i sladak. “Ti si jedini/jedina za mene“, poruka je koju prenosi božićna zvijezda, biljka podrijetlom iz Meksika i Središnje Amerike.

