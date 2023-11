Mama priznala da planira svojoj kćeri tinejdžerici kupiti vibrator nakon iznenađujućeg otkrića

Kako djeca budu odrastala, naučit će sve o spojevima, vezama i seksu, ali roditeljima može biti teško znati kada je pravo vrijeme za razgovor o tim temama sa svojom djecom. Prema govoru dr. Robina Buckleya na TED-u, djevojke počinju razvijati želju za blagim seksualnim kontaktom u dobi od 11 do 14 godina i imaju tendenciju početi djelovati u skladu s tim željama između 15 i 19. Kao takva, dr. Buckley je ispričala kako joj je dala kći vibrator kad je imala 13 godina, prenosi Mirror.

I, nije jedina mama koja je to planirala učiniti. Jedna mama napisala je anonimno otvoreno pismo u kojem objašnjava zašto će se odlučiti na sličan postupak. Mama iz Australije napisala objavu je na Kidspot.com.au kako bi podijelila svoja razmišljanja o tome, rekavši: 'Planiram kupiti svojoj kćeri tinejdžerici vibrator. Prije nego počnete komentirati i pripremite me razapeti, poslušajte me'.

Zatim je ispričala kako je njoj, kao djetetu, njezina majka uvijek govorila o masturbaciji kao o nečemu što je 'sramotno', a kada je tek počela izlaziti zapravo nije znala što joj se sviđa i njezin prvi seks bio je neugodan i pod pritiskom. 'Gledajući unatrag, mislim da bih, da sam bila ovlaštena istraživati ​​i razumjeti svoje tijelo, možda bila u boljoj poziciji da se bolje osjećam tijekom tog prvog seksualnog susreta', rekla je.

Mama je od tada naišla na TED govor dr. Buckleya, za koji je priznala da joj je izazvao 'val mučnine'. Stručnjakinja je tijekom razgovora objasnila da je htjela da se njezina kći osjeća sigurno dok istražuje svoje tijelo te ispričala kako samozadovoljavanje može pomoći djevojčicama da 'smanje stres, ublaže glavobolje i ublaže grčeve'.

Dok je slušala razgovor, mama se podsjetila na vlastita rana seksualna iskustva i kako nije željela da njezine dvije kćeri prođu kroz ono što je ona prošla. Dodala je: 'Želim da mogu doći k meni s pitanjima, bez straha ili srama. Da imaju otvoren, iskren odnos pun ljubavi u kojem se osjećaju potpuno podržane i bezuvjetno voljene. Dakle, ako moja kći tinejdžerica ima pitanja o masturbaciji, objasnit ću joj da je to potpuno prirodan, normalan dio života. A ako me slučajno zamoli da joj kupim vibrator, otići ću u Sexyland u tren oka'.

