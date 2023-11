Zaposlenica luksuzne jahte otkrila najčudnije zahtjeve bogatih gostiju: 'Nije uvijek lako'

Članica posade superjahte otkrila je tajne bogatih – uključujući i najčudniji zahtjev koji je dobila. Giselle Azueta dospjela je na naslovnice prije nekoliko mjeseci nakon što je otkrila kako je zapravo raditi za milijunaše i milijardere, a sada se vratila s više sočnih detalja. Ova 39-godišnjakinja je prvi put krenula u industriju superjahti prije nekoliko godina, nakon što ju je prijatelj pozvao da vidi jednu, prenosi The Sun.

Ali, raditi za ljude koji imaju previše novca ponekad može biti pravi izazov, s mnogo čudnih zahtjeva. 'Ispričat ću vam priču o najsmješnijem zahtjevu koji mi je ikada uputio milijunaš... da pripremam stvari za kućne ljubimce', rekla je Giselle, 'Jednom su gosti putovali sa svojim psom, a upitnik koji im je poslan tražio je podatke o ljubimcu'.

'Gosti su napisali da žele da svaku večer pečemo odrezak za pseću večeru. Kuharu je također napomenuto da pazi jer pas pije samo flaširanu vodu i također, kao dodatni zadatak', netko je morao psu trljati uši dok je je', dodaje Giselle te se našalila: 'U sljedećem životu želim biti bogat pas, odlučila sam'.

Drugi je put drugi milijunaš tražio da im se kada napuni flaširanom vodom. Prisjetila se: 'Jednom smo imali goste, a žena je tražila da joj napunimo kadu vodom. Ali, ne bilo kojom vodom – flaširanom vodom. Trošili smo kroz oko 400 boca dnevno tijekom tog putovanja zbog pijenja i pranja, bilo je ludo'.

Giselle je u sadašnjoj ulozi zadužena za interijer jahte i odnose s gostima. Rekla je: 'Ja sam zadužena za sve kupnje za posadu, listu preferiranih gostiju, kupnju ukrasa i pogodnosti za goste. Volim planirati događanja i tematske večere! Ali, također moram nadzirati hostese u praonici i domaćinstvu, kao i biti zadužena za administraciju i račune jahte'.

Za svakoga tko želi krenuti u industriju, Giselle kaže da vas to tjera da rastete kao osoba i postajete iznimno neovisni. Dodala je: 'Dosta poznajete sebe budući da provodite puno vremena sami sa sobom. To je vrlo dobro plaćena industrija, a također je i vrlo površna industrija. Ali, sva nevjerojatna mjesta, pogledi, zalasci sunca, prijatelji s kojima radite iz različitih dijelova svijeta, čine sve to vrijednim truda. Posada postaje vaša obitelj'.

