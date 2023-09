Mama natjerala kćer da za kaznu pješači kilometrima do škole: ‘Nije poštovala odrasle!’

Biti roditelj može biti vrlo težak posao, posebno kada je u pitanju pokušaj poučavanja djeteta lijepom ponašanju. A kao što svi znaju, stilovi roditeljstva se uvelike razlikuju i ono što može odgovarati jednoj obitelji ne mora biti prikladno drugoj. Tako se jedna majka suočila s reakcijama ljudi nakon što je otkrila da je odlučila natjerati svoje 10-godišnje dijete u školu pješice umjesto da ju vozi nakon što navodno nije poslušala roditelje, piše Mirror.

Dijeleći priču na društvenoj mreži Quora, mama je podijelila fotografiju svoje kćeri dok ju je pratila u automobilu odostraga i objasnila: “Jutros je nekoliko ljudi vidjelo moju kćer kako hoda u školu, a mene iza nje. Neki su me pitali zašto sam to učinila, a drugi su me mrzovoljno gledali. Jako sam svjesna da ona ima samo 10 godina. I hodala je jer sam joj ja to rekla. Zato što je zaboravila kako se ponašati prema odraslima, rekla sam joj da hoda do škole. Budući da je pogrešno povezivala svoju veličinu sa svojim autoritetom, rekla sam joj da hoda. Budući da je njeno ponašanje prema meni i drugim odraslim osobama nedopustivo, rekla sam joj da hoda. Sve dok ne bude mogla cijeniti besplatnu vožnju do/iz škole. Poštuj me i slušaj me."

Foto: Quora

Dodala je da je ona majka koja pazi da je njezina kćer na sigurnom, da nije ovdje da bi joj bila prijateljica, te da joj je u redu da joj se dijete ponekad ljuti na nju. "Ja sam mama koja želi ostaviti ovaj svijet boljim nego što sam ga zatekla, kroz ljude koje sam u njega dovela. Mnogi se ljudi tako boje povrijediti osjećaje svog djeteta, ali ona će biti ljuta na mene samo neko vrijeme. Više se bojim da će moje dijete odrasti u osobu koja se ne zna ponašati. Nismo ovdje da im budemo prijatelji. Ovdje smo kako bismo osigurali da odrastu i postanu prijatelji koje vrijedi imati. Dakle, da, hodala je", dodala je majka.

Objava je izazvala različite reakcije. Neki su joj zapljeskali zbog načina na koji disciplinira dijete, dok drugi smatraju da je otišla predaleko. "Iako razumijem vaše motive, ne slažem se s tim da ovo postane objava na društvenim mrežama. Kažnjavanje djece ne mora završiti na internetu. To je oblik javnog sramoćenja", smatra jedna osoba.

"Ponižavanje možda nije najbolja metoda", složila se druga. "Bravo! Ja sam za to da roditelji poštuju svoju djecu, ali ovo je primjereno ako to isto dijete ne poštuje vas", poručila je treća.

