Kad svekrva savjetuje: 'Šokirala sam se kad mi je rekla čime bih trebala hraniti 6-mjesečno dijete'

Kad postanete roditelj, savjeti o tome kako hraniti bebu stižu sa svih strana – od pedijatara, prijatelja, interneta… i, naravno, obitelji. No, što kada ti savjeti prijeđu granicu i počnu izazivati stres? Jedna nova mama našla se upravo u toj situaciji kada je njezina svekrva predložila neobičan 'recept' za bolji san unuka – čisti štapić maslaca, piše People.

U objavi na Redditu, žena je objasnila da baka inzistira na tome da unuku daje 'štapić maslaca' kako bi mu pomogla da bolje spava noću. 'Moj šestomjesečni sin je prošli tjedan počeo jesti krutu hranu, do sada je bilo divno i on to obožava', piše ona. 'Dala sam mu bananu, papaju, jagode, piletinu, tikvicu, jaja… stvarno puno istražujemo.' Dodaje da s bakom dijeli videe i slike, a sve što ona uspije reći je kako dijete već izgleda 'ovisno o šećeru' zbog voća i tvrdi da mu majka treba dati čisti maslac.

Svekrva vjeruje da bebi treba masnoće te da će mu to pomoći da spava dulje. Iako se majka slaže da bebi treba više masnoća u prehrani, umorna je od stalnih preporuka. 'Također mi stalno šalje Instagram videe nekog nutricionista koji preporučuje prehranu na bazi mesa i koji tvrdi da i bebe trebaju biti na mesnoj prehrani. S time se ne slažem i mislim da bebe trebaju imati zdravu i raznoliku prehranu', piše majka.

Dodaje kako je pokušala blago izraziti svoj stav, no svekrva ne shvaća poantu. 'Rekla sam joj da bebe vole slatke okuse jer je majčino mlijeko slatko', prisjeća se. 'A ona je na to odgovorila kako misli da odrezak može biti prilično sladak. Zbog toga se osjećam kao da ne radim najbolje za svoje dijete jer mu još nisam dala puno mesa, iako to planiram, ali tek smo počeli'. Zbunjena majka zatražila je savjet na internetu. 'Je li itko ikada dao bebi čisti maslac? Je li to stvarna preporuka? Molim savjet!' zavapila je.

Mnogi čitatelji savjetovali su joj da jasnije postavi granice. 'Vrijeme je da prestaneš biti blaga', napisao je jedan. Drugi dodaje: 'Nemaš obavezu natjerati je da razumije tvoje odluke o prehrani djeteta. Postavi jasnu bi reci joj da te ne zanimaju njezini komentari.' Korisnici su predložili da joj, ako se svekrva ne prestane miješati, prestane slati slike i videe. Neki su savjetovali i uključivanje muža: 'Reci mužu da ušutka svoju majku ili da ćeš u protivnom to ti učiniti, što neće biti ugodno. I ja sam to morala s vlastitom majkom kad je paničarila oko toga kako uvodimo krutu hranu.'