Više od kućnih ljubimaca: Ovih 6 pasmina pasa pomoći će vam izliječiti stres i usamljenost
Psi već odavno nisu samo kućni ljubimci, nego i važni pomagači u različitim oblicima terapije i emocionalne podrške. Njihova smirenost, privrženost i sposobnost povezivanja s ljudima mogu pozitivno djelovati na raspoloženje, smanjenje stresa i osjećaj sigurnosti. Upravo zato neke pasmine posebno se ističu kao izvrsni terapeutski psi i divni životni suputnici.
Labrador retriver: Labrador retriver jedna je od najčešćih pasmina u terapijskom radu jer je poznat po blagoj naravi, strpljenju i druželjubivosti. Ovi psi lako stvaraju odnos s ljudima, dobro reagiraju na djecu, starije osobe i osobe s teškoćama te često unose osjećaj smirenosti gdje god se pojave. Uz to su izrazito privrženi svojim vlasnicima pa u svakodnevnom životu mogu pomoći u smanjenju usamljenosti i potaknuti više kretanja i boravka na otvorenom.
Zlatni retriver: Zlatni retriver poznat je po svojoj nježnosti, toplini i gotovo nevjerojatnoj sposobnosti da prepozna ljudske emocije. Zbog mirnog temperamenta i želje za suradnjom često se koristi u radu s djecom, bolesnicima i osobama koje prolaze kroz emocionalno teška razdoblja. Njegova prisutnost vlasnicima može donijeti osjećaj utjehe, sigurnosti i one posebne bezuvjetne ljubavi koju mnogi smatraju najboljim lijekom za loš dan.
Pudl: Pudli su iznimno inteligentni, brzo uče i vrlo su osjetljivi na raspoloženje ljudi, zbog čega mogu biti sjajni terapeutski psi. Osim toga, često ih biraju i zato što manje linjaju, pa mogu biti prikladniji za osobe osjetljivije na dlaku. U domu su nježni, odani i veseli, a svojim vlasnicima često pomažu tako što unose rutinu, razigranost i vedrinu u svakodnevicu.
Cavalier King Charles španijel: Ova manja pasmina posebno je cijenjena zbog svoje umiljatosti i blagog karaktera. Kavaliri vole blizinu čovjeka, rado se maze i odlično se snalaze u situacijama u kojima je važan nježan kontakt, poput posjeta domovima za starije ili terapijskog rada s osobama kojima treba emocionalna podrška. Vlasnicima mogu biti pravo malo antistres društvo jer su topli, privrženi i sretni već i kada samo leže uz svog čovjeka.
Bernski planinski pas: Bernski planinski pas svojim mirnim držanjem i dobrodušnim karakterom ostavlja dojam psa koji ulijeva povjerenje na prvi pogled. Iako je velik, poznat je po nježnosti i strpljenju, zbog čega se može dobro uklopiti i u terapijske aktivnosti kada je važna stabilna i smirujuća prisutnost. U obiteljskom životu često je iznimno odan i zaštitnički nastrojen, a vlasnicima može pružiti osjećaj sigurnosti i snažne emocionalne povezanosti.
Border Collie: Border Collie je pasmina koja se često povezuje s inteligencijom, odanošću i velikom osjetljivošću prema ljudima. Takvi psi dobro reagiraju na trening, vole suradnju i mogu biti sjajni u radu koji uključuje kontakt s ljudima kojima treba podrška, motivacija ili osjećaj bliskosti. Svojim vlasnicima collie može pomoći tako što ih potiče na aktivniji život, redovitost i svakodnevni osjećaj da ih kod kuće čeka vjeran prijatelj.
*uz korištenje AI-ja