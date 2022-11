Majka podijelila mišljenja nakon što je otkrila svoja stroga beauty pravila za 12-godišnju kćer: ‘Ne smije koristiti crnu maskaru!’

Jedna mama podijelila je mišljenja korisnika nakon što je otkrila stroga beauty pravila za svoju 12-godišnju kćer. Eliza Nixon na Tik Toku je objasnila da njezina kći želi mnoge stvari za koje ona smatra da nisu prihvatljive za njezinu dob, piše The Sun.

Podijelila je svoja pravila u pet kategorija, počevši od dlaka na tijelu, pa je tako objasnila da je čekala da njezina kćer Mia dođe k njoj sama i kaže joj da se želi depilirati.

- Što se tiče dlačica na tijelu, sasvim mi je u redu da ona ukloni svoje dlake na bilo koji način koji njoj odgovara, osim laserom. Što se tiče njege kože, dopustila sam Miji da koristi jednostavno sredstvo za čišćenje lica i zaštitni faktor za zaštitu kože od Sunca. To je to - rekla je.

Kada je Mia izrazila želju da se šminka, tu su se stvari zakomplicirale jer je ona inzistirala da sve druge djevojčice koriste šminku, te da želi i ona. No, Eliza nije htjela, te i dalje ne želi da se Mia šminka, ali je zbog njezinih prijateljica morala napraviti kompromis.

- Dopušteno joj je koristiti korektor kako bi sakrila mrlje i prištiće, ali apsolutno nikakav puder ne dolazi u obzir. Koristi uvijač za trepavice i prozirnu maskaru, ali crnu maskaru nikako. Također joj je dopušteno koristiti samo blago i nježno sjajilo za usne i to je to što se tiče šminke trenutno - nastavila je.

Što se tiče kose i frizure, majka je rekla kako svojoj kćeri nikako ne dopušta bojanje. Tvrdi da njezina kćer želi malo posvijetliti kosu, no njoj to ne dolazi u obzir. "Ima prekrasnu kosu i nema šanse da joj to sada dozvolim." Rekla je i kako Mia ne smije probušiti uši i nositi naušnice prije nego što navrši barem 15 godina.

- Ove stvari postaju sve teže kako ona stari. Život je puno jednostavniji dok su mali i sve o čemu se morate brinuti je kada su jeli i kada idu na spavanje - zaključila je.

No, neki korisnici Tik Toka nisu se slagali s njezinim pravilima za kćer pa su to i napisali u komentarima.

- Moji roditelji su također bili ovako strogi kada sam bila mlađa, što je rezultiralo time da sam kasnije postala jako lukava. Važno je napraviti neki kompromis - napisala je jedna korisnica.

"Ne slažem se s vašim pravilima. Zapravo baš mi i nemaju smisla", komentirala je druga korisnica, a treća je dodala: "Slažem se s većinom, ali ne vidim zašto ne bi smjela nositi crnu maskaru."

Eliza je kasnije dodala video u kojemu je odgovorila na komentare, te je rekla kako će ponovno razgovarati o pravilima kada njezina kći napuni 13 godina.

