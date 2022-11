Otišla na odmor s nepoznatim muškarcem na prvom spoju: ‘Nije mi se svidio pa sam se vratila kući i blokirala ga’

Odlazak na prvi spoj za mnoge je poprilično nervozno iskustvo. Dok će mnogi otići u restoran ili kafić, nekima padne na pamet kuglanje ili nešto slično tome. No, Paige Allan iz Edinburgha, objasnila je da je otišla na odmor u Portugal na prvom spoju. Nažalost, ovo nije jedna od onih slatkih priča jer 'spoj' zasigurno nije ispao onako kako je Paige očekivala, piše The Sun.

Otkrila je kako je u Portugal otišla upoznati muškarca s kojim se neko vrijeme dopisivala na Instagramu. No, čim je stigla tamo, shvatila je da on baš i nije njezin tip i ubrzo ju je počelo živcirati sve što je rekao ili napravio. U opisu njezinog videa na Tik Toku napisala je: "previše smiješno da se ne podijeli, ne idite na odmor sa strancem na prvom spoju."

U videu je pokazala snimke zaslona poruka između nje i tog muškarca, u kojima joj on piše da ide na odmor i pita ju želi li i ona doći. Paige je zatim u videu pokazala sliku sebe u zračnoj luci sa svojim kovčegom, spremnim za put. Kasnije u videu je podijelila i snimke zaslona poruka koje je slala prijateljici dok je bila na odmoru s tim muškarcem, a u njima je pisalo da ga ne može podnijeti i da se jedva čeka vratiti kući.

- Prvi i zadnji put da idem na odmor sa strancem. Idem kući četiri dana ranije jer ne mogu više tu biti. Još mu nisam rekla da idem. Da samo nestanem ili da mu ipak kažem? - rekla je Paige, te dodala da ne zna kako se uopće nađe u takvim situacijama.

Objasnila je i da joj je tijekom razgovora taj muškarac rekao da je dosadna i da mu trati vrijeme, na što mu je ona odgovorila da je tu ionako samo još kratko i da onda ide.

- Pitao me kako to mislim da idem, a ja sam rekla da sam rezervirala let i da odlazim. Nije mogao vjerovati i činilo mi se da se zaista naljutio. Objasnila sam mu da mi je cijeli odmor bio neugodan jer smo većinu vremena sjedili u tišini. Čim sam stigla kući, blokirala sam ga na svim društvenim mrežama i nadam se da ga više neću vidjeti - dodala je.

Iako je Paige, korisničkog imena @paigeallannn, video s Tik Toka maknula tek nešto više od 18 sati nakon što ga je objavila, u to vrijeme već je bila prikupila skoro 380 tisuća pregleda i brojne komentare korisnika koji su bili šokirani što je uopće otišla na odmor s nepoznatim čovjekom.

- Žao mi je, ali meni je ovo presmiješno - napisala je jedna korisnica.

- Mislim da je očito da nisi trebala ići nigdje s njim, ali barem je zanimljiva priča - dodao je drugi korisnik.

