Mama otkrila trik s kojim njen dvogodišnjak uživa u voću i povrću: 'Napokon obroci bez stresa!'

Ako imate malu djecu koja su izbirljiva što se tiče hrane, onda znate kako obroci mogu biti stresni. Jedna majka smislila je genijalno rješenje kako da obroci prođu bez svađa, a da djeca pojedu voće i povrće. Na Tik Toku je podijelila svoj zanimljivi trik.

- Bila sam tako umorna od pripremanja obroka i borbe sa svojim dvogodišnjakom. U zadnje vrijeme je baš postao užasan kad treba jesti. Zato sam za doručak i ručak počela raditi male, šarene plate s hranom - rekla je mama u videu.

Kako prenosi The Sun, u kratkom videu može se vidjeti kako reže niz šarenog voća, a nakon toga na drvenu dasku dodaje mrkvu i krastavac. Kako bi upotpunila obrok, dodaje malo borovnica i kriške smrznute pizze pune povrća. Domišljata mama zatim spusti ploču blizu mjesta gdje se njezino dijete igra.

- Neprestano metem, ali i to je bolje od stresa koji je uzrokovao svaki obrok - našalila se.

Nije prošlo dugo prije nego što je objava skupila 160 tisuća pregleda i komentara oduševljenih mama koje suosjećaju s njezinim problemom.

- Mogla bih to probati. Moja curica isto neće jesti - napisala je jedna korisnica.

"Moje dijete je počelo jesti sve otkad to prakticiramo.", komentirala je treća, a druga je dodala: "Počela sam ovo raditi sa svojim sinom kad je imao godinu dana. Sada ima 5 godina, a i dalje me traži da mu to napravim. Fascinantno mi je kako vole te šarene plate."

