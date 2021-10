Ljubavni par šokirao: Djevojka doji svog dečka - i u tome ne vide ništa neobično

Dokumentarac Dojim svog dečka koji se prikazao na britanskom kanalu Channel 4 šokirao je i, malo je reći, zgrozio javnost. U njemu je prikazan ljubavni par, Tip i Button iz SAD-a koji imaju nesvakidašnju naviku.



Button, naime, svakodnevno doji svog partnera Tipa i ne, ne vide u tome ništa seksualno niti neobično.



Tip se legne Button u krilo dok ona sjedi na sofi i počne dojiti. "Uvijek ćemo izdvojiti vrijeme za dojenje jer nam je to emocionalno i fizički važno", rekla je žena i dodala da se osjećaju više povezano i intimno. "Osjećam se jako zaštitnički prema Tipu u tim trenutcima."

Foto: Channel 4/Screenshot

Nezgodan "prijevod" na engleski zabavlja mnoge u studentskom domu Cvjetno naselje: "Ne gasite piliće po zidovima"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tip je objasnio da je kao beba napušten i da je odrastao u sirotištu, pa nikada nije bio dojen. "To je vjerojatno razlog zašto me to sada toliko privlači kao odraslu osobu."



Kako prenosi Daily Mail, otkrili su da na internetu prodaju snimke dojenja i da im, zasada, dobro ide.



Ljudi su masovno pisali da su zgroženi i da osjećaju gađenje, ali ovaj par za to ne mari.

Svako jutro budi se u 4 i 30 kako bi svome suprugu napravila doručak