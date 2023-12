Ljubav zapisana u zvijezdama: Ovi horoskopski znakovi najvjerojatnije će završiti slomljenog srca

Jedna je stvar zaljubiti se, a druga je priznati to drugoj osobi. Ljubav je riskantna jer nije uvijek uzajamna i često zahtijeva razinu ranjivosti koja se nekima može činiti nemogućom, a drugima je prirodna. Mnogi ljudi odluče zadržati svoje zidove oko sebe, dok se čini da drugi posjeduju sposobnost da se prepuste, bez obzira na to koliko su puta bili povrijeđeni. Ovi horoskopski znakovi najvjerojatnije će ostati slomljenog srca, prenosi The Sun.

Lav: Lavovi vole biti u središtu pozornosti i prirodni su vođe u raznim stvarima, uključujući i davanje do znanja da ste predmet njihove naklonosti. Ako vas Lav voli, neće biti mjesta sumnji jer se Lav neće moći oduprijeti porivu da vas razmazi raskošnim darovima i svojim vremenom. Lavu je ponos važan i kada se Lav zaljubi u vas, s ponosom vam daje do znanja kako se osjeća, bez straha od odbijanja.

VEZANI ČLANCI:

Međutim, ovo čvrsto samopouzdanje ponekad se može obiti o glavu jer Lavova pretjerana revna priroda može prerano intenzivirati njihovu potragu, što bi, bez razmatranja osjećaja druge osobe, moglo dovesti do toga da se ona uplaši. Ljubav zahtijeva rizik, a Lavov izvor hrabrosti čini ih savršenim znakom zodijaka za klađenje na ljubav. On će dati svoje srce na tanjuru, a čak i ako se to ne isplati uvijek, Lavovi su kraljevi i kraljice romantike jer kad su zaljubljeni, nema toga što neće učiniti za vas.

Vaga: Vage su zaljubljene u ljubav i sve u vezi s njom. Žele uravnotežiti svoju vagu s partnerom koji ih može upotpuniti zdravim odnosom. Zbog uporne potrage za ravnotežom Vaga se vrlo lako zaljubljuje, bez razmišljanja. Njihova meka priroda znači da Vage sve osjećaju na dubokoj razini - toliko da osjećaje požude često griješe s ljubavlju i sve to uzimaju k srcu kad im razočaranje stane pred noge.

Ali, to ne sprječava Vagu da skine prašinu i ponovno stavi svoje srce na kocku. Sve bi napravile da ne budu same jer se Vage ne snalaze baš najbolje u vlastitom društvu jer su prirodni timski igrači i uspijevaju u zdravim grupama i partnerstvima. Bez problema daju svoje srce, koliko god puta bili opečeni, njihova vjera u pravu ljubav je čvrsta.

VEZANI ČLANCI:

Škorpion: Nitko ne voli jače od ovog vodenog znaka. Može biti teško osvojiti srce Škorpiona, ali kada netko to uspije, ovaj horoskopski znak voli najjače. Odnosi na površinskoj razini nisu za njih jer se radi o stvaranju dubokih i smislenih veza. Ali, ako je ta veza ugrožena, stvari mogu postati gadne. Poznato je da Škorpioni posjeduju snažnu i intenzivnu emocionalnu energiju koja može biti dobra za postizanje transformativne veze.

Međutim, ovaj intenzitet za neke može biti prevelik. Strah od gubitka partnera često ih svlada do te mjere da potencijalne udvarače nehotice odgurnu od sebe. Škorpione često krivo shvaćaju zbog britkog jezika, ali to nije zato što imaju tendenciju biti zlobni, već zato što su često povrijeđeni te će teško prihvatiti novi prekid.

Ne vole biti u vezi: Ovi horoskopski znakovi najsretniji su kao samci

Riba: Ribe su sanjivi romantičari - nema ograničenja u tome što će učiniti kada nekoga vole. Ovaj horoskopski znak ima urođenu sposobnost da bude privržen i ljubazan, čak i u ranim fazama upoznavanja nekoga, zbog čega ih se često iskorištava. Ribe su osjetljive na odbijanje jer toliko ulažu da nešto uspije da se često pitaju što je pošlo po zlu. Ribe moraju naučiti biti manje impulzivne kada je u pitanju ljubav jer prebrzo uskakanje u vezu može biti kobno.