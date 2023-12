Žena otkrila: 'Imam troje djece, no nisu prava pa me drugi osuđuju'

Raya (22) živi s tri 'bebe' Bellamy, Ottilie i Brynn, a četvrta je na putu. U veljači je kupila svoju prvu lutku, Bellamy, koju je isklesao u Njemačkoj, a ‘oživio’ umjetnik iz Ujedinjenog Kraljevstva. Od tada su je zaludile ultrarealistične kreacije. Prisjeća se da je u djetinjstvu bila opsjednuta brigom o lutkama, gdje je često tražila najnovije modele za poklon. Sada je to postao strastveni hobi, a mlada ih žena koristi i za fotografiranje odjeće i dodataka za svoju malu tvrtku, piše The Sun.

'Potrošila sam tisuće na odjeću za bebe, ali ima ljudi u zajednici koji imaju puno više od mene jer su skupljali dulje. Reborn lutke imaju ogroman raspon cijena, što su realnije, to su skuplje. Od moje tri, Brynn je bila najskuplja jer je odavno rasprodana ograničena serija kompleta', rekla je.

'Moji roditelji su oduvijek znali za moje zanimanje za lutke, pa im nije bilo iznenađenje kada sam ih htjela kupiti. Moja mama mi uvijek pomaže odabrati odjeću kada smo u kupovini i također držati bebe kada je to potrebno. Moj tata kaže da je čudno koliko su stvarne i da ne može vjerovati koliko je truda uloženo u njih, ali i dalje podržava moj hobi', dodaje.

Za razliku od mnogih ljudi koji kupuju lutke kako bi se nosili s gubitkom djeteta, Raya ih skuplja kao umjetnička djela i voli pokazivati ​​nevjerojatno realističnu kolekciju i svoju rutinu brige o njima na TikToku.

U videima, gdje Raya odlučuje ne pokazati svoje lice, ona dijeli svoju jutarnju rutinu s bebama, uključujući hranjenje, presvlačenje i iznošenje u autosjedalici, što, kako kaže, radi u svrhu zabave. No iako je dobila određenu potporu za nekonvencionalan hobi, nisu svi bili tako otvorenog uma. Raya tvrdi da je primila oštre kritike jer su je optuživali za rasipanje osnovnih potrepština za lutke, a čak je primila i prijetnje smrću.

'Na mojim videozapisima ostavljali su mi komentare poput 'moraš biti zatvorena ili 'ovo je čudno, pa čak i ljudi koji su mi govorili da skočim s litice. Mislim da ljudi vrlo brzo osuđuju nešto i nekoga o kome ništa ne znaju. Ovaj hobi nije tako uobičajen kao drugi. Svi proizvodi za bebe koje sam prikupila tijekom vremena također će biti sačuvani za moje pravo dijete u budućnosti, a čak i da nemam lutke, svejedno bih kupila svu slatku odjeću za bebe jer je to nešto što obožavam', ispričala je Raya.

'Nikada nisam bila netko tko ima puno prijatelja, ali uski krug koji imam uvijek me podržava i prati na društvenim mrežama - također traže fotografije na kojima su u najnovijim odjevnim kombinacijama. One definitivno nisu igračke, jer su umjetnička djela i vrlo su osjetljive, ali i krhke. Kako bi se osjećali kao prava beba, otežani su staklom koje je iznutra i ono je zatvoreno samo jednim tankim komadom tkanine. Nijednom djetetu ne bih dopustila da im priđe. Mnogi ljudi ne znaju koliko je truda uloženo u njihovu izradu i voljela bih da to više cijene. Nevjerojatno je koliko je koraka potrebno za stvaranje realistične bebe', zaključila je.

