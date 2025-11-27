Liječnik je objasnio kako pravilno očistiti uši: 'Budite oprezni jer štapići mogu dovesti do ozbiljnih problema!'

Čišćenje ušiju često se smatra rutinskom higijenskom navikom, no mnogi ga rade na način koji može biti opasan za zdravlje sluha. Iako se čini da štapići za uši ili slični pribori pomažu u uklanjanju voska, stručnjaci su upozorili da nepravilno čišćenje može izazvati ozljede, infekcije pa čak i tinitus. Pravilna njega ušiju uključuje sigurne metode koje štite osjetljivo uho i osiguravaju optimalno zdravlje sluha.

Dr. Suraj Kukadia, 33-godišnji liječnik opće prakse iz Engleske, koji se na društvenim mrežama predstavlja kao dr. Sooj, rekao je da je vidio i čuo mnoge horor priče o ljudima koji pokušavaju očistiti uši štapićima unatoč tome što stručnjaci dugo upozoravaju na to, piše Daily Mail. Zato je dr. Sooj odlučio objaviti video na TikToku gdje ga prati 300 tisuća ljudi. "Vidio sam mnogo ljudi koji su koristili štapiće za 'čišćenje' ušiju, ali su nesvjesno udarili voskom o bubnjić, što je dovelo do smanjenog sluha, vrtoglavice i tinitusa. Štapići ili svijeće za uši ili metalni alati mogu pogoršati situaciju gurajući vosak dublje u kanal ili oštećujući sam ušni kanal", objasnio je liječnik. Tinitus je medicinski izraz za slušne zvukove poput zvonjave, zujanja ili šištanja, a koji nisu uzrokovani vanjskim izvorom.

Do tinitusa dolazi zbog oštećenja dlačica u pužnici unutarnjeg uha koje se istežu i skupljaju u skladu s vibracijama izazvanim zvukom. Oštećenje prisiljava druge dijelove uha da se preopterećuju da bi kompenzirali gubitak funkcije, što dovodi do tinitusa i na kraju kroničnog gubitka sluha. Mogućnosti liječenja su ograničene na učenje kako se nositi s tim stanjem ili podvrgavanje zvučnoj terapiji za prekvalifikaciju mozga.

Dr. Sooj je objasnio i da je vidio ljude s teškim infekcijama i čuo za druge koji su privremeno ostali gluhi nakon što su probili bubnjić. "Vidio sam i osobu koja je učinila nešto slično, a nekoliko dana kasnije razvila je infekciju vanjskog slušnog kanala. Osjećala je bol i imala je iscjedak iz kanala", rekao je. Međutim, izbjegavanje štapića za uši ne znači da se morate pomiriti s prljavim ušima. Umjesto toga, liječnik je predložio korištenje tekućih pripravaka koji mogu lagano proći kroz slušni kanal i nježno ukloniti vosak i nečistoće.

"Kod kuće je najsigurnija opcija koristiti stvari poput maslinovog ulja ili kapi za uši s natrijevim bikarbonatom i to samo ako ste sigurni da imate prekomjernu količinu ušnog voska. Možete staviti nekoliko kapi u zahvaćeno uho dva puta dnevno do četiri tjedna. To će pomoći omekšati vosak, a onda će on početi prirodno izlaziti", objasnio je dr. Sooj. Također je rekao da postoji ispravan način korištenja kapi za uši da kapi ne "izlaze" iz ušnog kanala i teku niz lice.

Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) objasnila je da je prvo što trebate učiniti prilikom korištenja kapi za uši pročitati upute, provjeriti na koje uho ih treba primijeniti te oprati i osušiti ruke. Zatim bočicu s kapima zagrijete držeći je u rukama nekoliko minuta, pa je dobro protresete. Iz NHS-a su savjetovali da zamolite nekoga, tko je oprao ruke, da vam stavi kapi, prije nego što legnete na bok ili nagnete glavu tako da uho u koje želite staviti kapi bude okrenuto prema gore.

Nakon što legnete, preporučuje se da nježno povučete ušnu resicu prema gore i od vrata, prije nego što vi sami ili druga osoba istine ispravan broj kapi u uho. Kada to učinite, tada biste trebali biste držati glavu nagnutu oko pet minuta da bi se kapi proširile unutar uha. Posljednji korak je ispraviti glavu i obrisati višak tekućine čistom maramicom prije ponovnog pranja ruku.

No, ako kapi za uši ne uspiju ukloniti nakupinu voska, možda ćete trebati potražiti stručnu pomoć. "Molim vas, nemojte pokušavati sami izvlačiti vosak jer je bubnjić tanji od papira, a mala pogreška može uzrokovati bol, infekciju pa čak i gubitak sluha, a ponekad je oštećenje trajno", zaključio je dr. Sooj.