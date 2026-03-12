Naši Portali
Svi rade istu grešku

Ne blokirajte put hitnoj pomoći: Djelatnica otkriva kako se pravilno pomaknuti kada čujete sirenu

Vozilo hitne pomoći
Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
12.03.2026.
u 16:30

U trenutku kada čuju zvuk sirene hitne pomoći, mnogi vozači se uspaniče i prestanu racionalno razmišljati. U takvim trenucima važno je biti smiren te brzo i pravilno reagirati kako bi vozilo koje žuri na intervenciju moglo zaobići gužvu i nesmetano doći do svoje destinacije.

Djelatnice hitne pomoći Sarah Tate i Sam Quinn podijelile su svoja iskustva i savjete za vozače u članku koji prenosi The Mirror, upozorivši na nekoliko čestih pogrešaka koje ljudi rade kada čuju sirenu vozila hitnih službi. Vozači često reagiraju impulzivno jer ih iznenadi zvuk sirene, zbog čega je prvi korak i onaj najvažniji: ostanite pribrani i dobro procijenite situaciju na cesti. Umjesto naglog kočenja ili nepromišljenog skretanja, vozači bi trebali pogledati retrovizore i procijeniti smjer iz kojeg dolazi vozilo hitne pomoći kako bi mogli napraviti prostor za prolazak.

Osnovno pravilo je jednostavno. Vozilo pomaknite što više desno ili lijevo, ovisno o situaciji na cesti, kako bi se oslobodio prolaz za hitne službe. Na prometnicama s više traka stvara se takozvani hitni koridor, koji omogućuje da vozila hitnih službi brže prođu kroz gužvu. Kako objašnjavaju iz Hrvatske autoceste, vozila u desnoj prometnoj traci trebaju se pomaknuti desno, dok se vozila u lijevoj traci pomiču lijevo, čime se u sredini stvara slobodan prolaz za vozila s rotacijom. Slične upute navodi i Hrvatski zavod za hitnu medicinu, na čijim stranicama se ističe da pravilno formiran koridor može značajno skratiti vrijeme dolaska hitnih službi na mjesto intervencije.

Komentar o izazovima s kojima se timovi hitne medicinske pomoći susreću u cestovnom prometu dala nam je medicinska sestra koja već dugi niz godina radi u timu hitne pomoći u Hrvatskoj. Objašnjava kako se u praksi često koristi izraz „koridor života“, jer upravo taj prolaz omogućuje vozilima hitne pomoći da što brže stignu do pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska intervencija. Također ističe jedan od čestih problema s kojima se ekipe hitne pomoći susreću tijekom intervencija na cestama.

„Ljudi često čim čuju sirenu naglo stanu, ponekad čak i usred zavoja. Umjesto toga bolje je nastaviti voziti još nekoliko metara dok ne pronađu sigurno mjesto gdje se mogu pomaknuti i napraviti prostor“, objašnjava. Dodaje da vozači ne moraju nužno naglo usporiti ako se ne mogu odmah maknuti. „Najvažnije je pomaknuti se što dalje od sredine ceste kako bi ostao slobodan prostor za koridor kojim vozilo hitne pomoći može proći“, kaže. Naglašava da je pravilno formiranje hitnog koridora nešto što bi vozači trebali naučiti već tijekom obuke u autoškoli, jer je riječ o pravilu koje može biti presudno u hitnim situacijama.

Još jedna važna stvar koju vozači često zaborave jest mogućnost da iza prvog vozila hitne pomoći dolazi još jedno. Zato je važno pričekati nekoliko trenutaka i provjeriti promet prije nego što se vratite u svoju traku i nastavite vožnju. Vozila hitne pomoći, policije i vatrogasaca imaju posebna prometna prava. Ako se vozilo hitne pomoći ne može probiti kroz promet, gubi se dragocjeno vrijeme koje bi moglo presuditi ishodu hitne situacije. Baš iz tog razloga je važno pravilno formirati hitni koridor, jer svaka sekunda može značiti razliku između života i smrti.
Ključne riječi
medicinska sestra vozači automobila greške u prometu prometna pravila koridor života hitni koridori hitna pomoć

