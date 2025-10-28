Naši Portali
bez dijeta i teretane!

Ima 45 godina, rodila je sedmero djece, a izgleda kao tinejdžerica: 'Ovo je tajna moje figure'

@anonymously198/TikTok
VL
Autor
Ana Hajduk
28.10.2025.
u 10:30

Što se tiče vježbanja, kaže da nikad ne provodi sate u teretani.

Iako ima 45 godina i bila je trudna čak sedam puta, Ally izgleda desetljećima mlađe – a njezin trbuh je toliko zategnut da bi joj mnogi mogli pozavidjeli. Svoj izgled duguje jednostavnim navikama, bez posebnih suplemenata, dijeta ili napornih treninga. Ally, koja na TikToku objavljuje pod korisničkim imenom @anonymously198, kaže da je ključ njezine vitke linije vrlo jednostavan – stalno je u pokretu.

“Nikada ne sjedim”, objasnila je, “Čak sam i tijekom trudnoće svakodnevno hodala deset do 12 kilometara”. Zbog toga je, tvrdi, nakon poroda mogla iz bolnice izaći u trapericama koje je nosila i prije trudnoće. Još jedna od njezinih navika je povremeni post (intermittent fasting). Odrasli život, kaže, provela je prateći jednostavan ritam – jede samo u određenom dijelu dana.

@anonymousally198 Former mob wife story. Mob wives. #mobwives #mobwifeera ♬ OH MA GAWD - fleuretcerises

“Prvi obrok imam u 11 sati ujutro, a zadnji prije 20 sati navečer”, otkriva. Ova metoda, poznata kao 16:8, pomaže tijelu da sagorijeva masnoće, stabilizira razinu šećera u krvi i poboljša osjetljivost na inzulin.

Ally ne broji kalorije niti se pridržava strogih dijeta. Opisuje se kao intuitivna jedačica, što znači da jede kad je gladna i sluša potrebe svog tijela. “Ponekad pojedem zobenu kašu obogaćenu proteinima, a ponekad ogroman odrezak”, kaže uz osmijeh. Većinu hrane priprema sama, izbjegava prerađene namirnice i gotovo nikada ne jede šećer – osim u posebnim prilikama, poput rođendana. “Ako nešto dolazi u kutiji ili konzervi, vjerojatno to neću jesti – osim ako baš moram”, dodaje.

Zdrav san i kretanje također su dio njezine rutine. Ally nastoji spavati barem osam sati svake noći i pije vodu obogaćenu elektrolitima. Što se tiče vježbanja, kaže da nikad ne provodi sate u teretani. Umjesto toga, tijekom dana ubacuje mikro-treninge – kratke, ali učinkovite vježbe. “Radim brze plankove ili stišćem listove dok kuham ili čekam da se nešto završi. Male stvari se broje”, objašnjava.

Bez dijeta, bez drastičnih mjera i bez prevelikog stresa – Ally je dokaz da dosljednost i zdrave navike mogu učiniti čuda. Njezina filozofija je jednostavna: kretanje, prirodna hrana, dobar san i slušanje vlastitog tijela.
Ključne riječi
godine TikTok gubitak kilograma mršavljenje dijeta izgled

Kupnja