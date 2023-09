Liječnici i nutricionisti: 'Ako ste uvijek nakon jela umorni, promijenite ovih par navika i način prehrane'

Ako se nakon obilnijeg obroka osjećate kao da se ne možete ni pomaknuti, niste jedini i postoji mnogo čimbenika koji mogu pridonijeti osjećaju umora nakon jela, problemom s kojim se mnogi suočavaju. "Nekoliko je različitih mogućih uzroka, a jedan od njih svakako je veličina i sastav obroka", kaže dijetetičarka i autorica knjige The Little Book of Game Changers, dr. Jessica Cording. Ona objašnjava ti faktori mogu promijeniti razinu šećera u krvi i određene kemikalije u mozgu, poput npr. serotonina koji između ostalog regulira i spavanje. Uz obroke, kaže, i drugi čimbenici mogu utjecati na osjećaj umora, npr. količina sna i tjelesne aktivnosti svaki dan. Iako je sasvim normalno s vremena na vrijeme osjećati umor nakon jela, dobro se obratiti liječniku ako se svakodnevno osjećate iscrpljeno. Savjetnica za funkcionalnu medicinu i stručnjakinja za kontrolu težine dr. Emily Doctor ističe da umor može biti i znak mnogih ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući autoimuna stanja, probleme sa štitnjačom, nedostatak željeza, anksioznost, depresiju i poremećaje spavanja.

Liječnica dodaje da umor nakon jela može uzrokovati i stanje zvano reaktivna hipoglikemija pri kojoj je razina šećera u krvi dva do pet sati nakon jela niska, što rezultira umorom, znojenjem i drhtavicom. "Odite svom liječniku ako osjećate da biste mogli imati bilo koje od ovih zdravstvenih stanja", kaže dr. Doctor jer on može isključiti postojeća zdravstvena stanja, te predložiti različita rješenja za povećanje razine energije. Evo što još može pogoršati umor nakon jela:

1. Konzumiranje hrane bogate triptofanom

Hrana bogata triptofanom (vrstom aminokiseline) može uzrokovati pad razine energije nakon jela, a Cording objašnjava da se triptofan koristi za proizvodnju serotonina, koji može igrati ulogu u 'teškom' osjećaju koji imate nakon obroka. Ako ste ikada to doživjeli nakon obilne večere , krivac može biti triptofan koji se nalazi u puretini, piletini, ribi, mlijeku, jajima, sjemenkama i soji.

2. Nedovoljno sna preko noći

"Osjećaj pospanosti nakon obroka može biti znak obične pospanosti", objašnjava dr. Nishi Bhopal, psihijatrica i liječnica za spavanje koja dodaje i da umor također može biti posljedica poremećaja u ciklusu spavanja zbog nesanice ili drugih poremećaja spavanja.

3. Dijete s visokim udjelom ugljikohidrata

Prema Cordingu, unos ugljikohidrata može dovesti također do popodnevnog umora, posebno nakon što pojedete šećer ili slatkiše.

"Obrok s vrlo visokim udjelom ugljikohidrata koji nema puno proteina, masti ili vlakana za njihovu razgradnju može potaknuti kratkotrajni skok energije jer šećer u krvi poraste, no brzo dođe do njegova pada i ponovnog umora", kaže Cording.

4. Nedovoljno tjelesne aktivnosti

U nekim slučajevima pospanost nakon obroka može biti znak da ste premalo tjelesno aktivni, smatra Bhopal, a tjelesna je neaktivnost sama po sebi čest uzrok umora. Istraživanja tako pokazuju da sjedilački način života može imati veliki utjecaj na zdravlje i da može narušiti metabolizam, usporiti cirkulaciju i smanjiti osjetljivost na inzulin, a sve to može pridonijeti niskim razinama energije.

5. Konzumiranje velikih ili teških obroka

Ako primijetite da se često umorno nakon svakog obroka, možda je vrijeme da mijenjate stvari. "Tijelo mora prilično naporno raditi kako bi probavilo veliki obrok i apsorbiralo sve hranjive tvari, što također dovodi do porasta šećera u krvi", kaže Cording, a to može uzrokovati nagli pad šećera u krvi, smanjujući pritom razinu energije. Osim toga, neka istraživanja sugeriraju da na tijelo isto djeluju i teški obroci s visokim udjelom masti. Ako promijenite sve te stvari; počnete se više kretati i dovoljno spavati, te prilagodite namirnice i količinu obroka, problem bi trebao nestati, slažu se liječnici, a ovu hranu treba ograničiti ili izbjegavati da izbjegnete umor:

Pržena hrana

Čips

Kolači

Smrznuta jela

Bijeli kruh

Instant riža ili tjestenina

Slatke žitarice za doručak

Bomboni

Gazirani sokovi

Brza hrana

Pakirana peciva

Ako nakon ručka ili večere primijetite da se osjećate umorno, najbolje je da se držite hrane bogate vlaknima i minimalno prerađene hrane. Neki primjeri uključuju:

Voće

Povrće

Cjelovite žitarice

Mahunarke

Orašasti plodovi i sjemenke

Nemasni proteini

