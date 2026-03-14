Ginekolozi otkrili: Ove stvari ne biste trebali raditi prije i poslije seksa

Vjerojatno ste čuli i pročitali gomilu savjeta i preporuka kako se ponašati nakon seksa, primjerice da odmah treba otići na zahod mokriti da se smanji mogućnost infekcije, ali to baš i nije tako. Stručnjaci su za Prevention razjasnili neke mitove i otkrili koje stvari zaista ne treba raditi poslije, ali ni prije seksa.

Kako kaže Jennifer Bump, profesorica porodništva i ginekologije na Baylor medicinskom fakultetu u Houstonu, infekciju nećete spriječiti mokrenjem odmah nakon odnosa. Ako već razmišljate i brinete o bakterijama, onda nemojte dozvoliti da igračke za seks ostanu neočišćene nakon upotrebe. Operite ih pod vodom, koristite antibakterijske maramice i sprejeve.