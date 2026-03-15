Zaboravite ocat: Ovo prirodno sredstvo najbrže čisti kamenac iz kuhala za vodu

Kamenac u kuhalu za vodu problem je s kojim se susreću mnogi korisnici, posebno u područjima s tvrdom vodom. Ta bijela, kristalna naslaga može se nakupljati na grijačima i unutarnjim zidovima kuhala, smanjujući učinkovitost i skraćujući vijek trajanja uređaja. Osim tehničkih posljedica, kamenac može utjecati i na okus vode, pa je redovito uklanjanje i čišćenje kuhala ključno za dugotrajnu upotrebu i bolji doživljaj pripreme napitaka.

Iako mnogi posežu za octom da bi očistili kamenac, postoji jedno drugo prirodno sredstvo koje bi vam moglo pomoći. Radi se o limunskoj kiselini. Ona je prirodna, djeluje trenutačno te ne ostavlja miris, a i pristupačna je cijenom. Iako neki ljudi koriste limun za uklanjanje kamenca iz kuhala za vodu, budući da voće sadrži limunsku kiselinu, to voće možda ipak neće djelovati na kuhalu s jako puno kamenca. U limunima, pa čak ni u koncentriranom soku od limuna, jednostavno nema dovoljno limunske kiseline da bi bila dovoljno snažna za otapanje kamenca, piše Daily Express.

No, sa samo dvije žlice limunske kiseline, kredasto bijele mrlje nestaju gotovo trenutačno. Prvo trebate dodati dvije žlice granula u kuhalo, a zatim ga napuniti vodom do četvrtine. Ne želite dodati previše vode jer će se limunska kiselina razrijediti. Zatim upalite kuhalo i pričekajte da voda zavrije. Nakon dvije minute, dobit ćete besprijekorno čisto kuhalo.

Nema potrebe za ribanjem ili ponovnim kuhanjem. Ako limunska kiselina nije skinula sav kamenac, ponovite postupak, ali dodajte više granula. Limunsku kiselinu treba čuvati u dobro zatvorenoj posudi te na hladnom i suhom mjestu. Ako je i filter kuhala prekriven kamencem, stavite ga u zdjelu i prelijete preostalom otopinom limunske kiseline da se namače 10 minuta.