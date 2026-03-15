Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
isprobajte!

Zaboravite ocat: Ovo prirodno sredstvo najbrže čisti kamenac iz kuhala za vodu

Shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
15.03.2026.
u 13:25

Iako mnogi posežu za octom da bi očistili kamenac, postoji jedno drugo sredstvo koje bi vam moglo pomoći

Kamenac u kuhalu za vodu problem je s kojim se susreću mnogi korisnici, posebno u područjima s tvrdom vodom. Ta bijela, kristalna naslaga može se nakupljati na grijačima i unutarnjim zidovima kuhala, smanjujući učinkovitost i skraćujući vijek trajanja uređaja. Osim tehničkih posljedica, kamenac može utjecati i na okus vode, pa je redovito uklanjanje i čišćenje kuhala ključno za dugotrajnu upotrebu i bolji doživljaj pripreme napitaka.

Iako mnogi posežu za octom da bi očistili kamenac, postoji jedno drugo prirodno sredstvo koje bi vam moglo pomoći. Radi se o limunskoj kiselini. Ona je prirodna, djeluje trenutačno te ne ostavlja miris, a i pristupačna je cijenom. Iako neki ljudi koriste limun za uklanjanje kamenca iz kuhala za vodu, budući da voće sadrži limunsku kiselinu, to voće možda ipak neće djelovati na kuhalu s jako puno kamenca. U limunima, pa čak ni u koncentriranom soku od limuna, jednostavno nema dovoljno limunske kiseline da bi bila dovoljno snažna za otapanje kamenca, piše Daily Express.

No, sa samo dvije žlice limunske kiseline, kredasto bijele mrlje nestaju gotovo trenutačno. Prvo trebate dodati dvije žlice granula u kuhalo, a zatim ga napuniti vodom do četvrtine. Ne želite dodati previše vode jer će se limunska kiselina razrijediti. Zatim upalite kuhalo i pričekajte da voda zavrije. Nakon dvije minute, dobit ćete besprijekorno čisto kuhalo.

Nema potrebe za ribanjem ili ponovnim kuhanjem. Ako limunska kiselina nije skinula sav kamenac, ponovite postupak, ali dodajte više granula. Limunsku kiselinu treba čuvati u dobro zatvorenoj posudi te na hladnom i suhom mjestu. Ako je i filter kuhala prekriven kamencem, stavite ga u zdjelu i prelijete preostalom otopinom limunske kiseline da se namače 10 minuta.

Ključne riječi
čišćenje limunska kiselina kuhalo kamenac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!