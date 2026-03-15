Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
isprobajte!

RECEPT DANA Zdravi kruh od samo tri sastojka: Jednostavan recept koji uspijeva baš svima

@amela_nutritionist/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
15.03.2026.
u 09:00

Ovaj kruh odličan je uz namaze, sir, jaja ili avokado, a možete ga i lagano tostirati za još bolji okus.

Ako tražite jednostavan recept za domaći kruh bez kompliciranih sastojaka, ovaj je idealan izbor. Priprema se od samo tri osnovne namirnice, ne zahtijeva dizanje tijesta niti kvasac, a rezultat je mekan i hranjiv kruh koji možete poslužiti za doručak, užinu ili uz lagani obrok. Posebna prednost ovog recepta je što se može pripremiti i od zobenih pahuljica koje jednostavno sameljete u blenderu. Recept je podijelila nutricionistica @amela_nutritionist. Uživajte! 

Sastojci: 

  • 3 šalice (oko 276 g) zobenog brašna (možete samljeti zobene pahuljice u blenderu)
  • 2 žlice (oko 14 g) praška za pecivo (po mogućnosti bez aluminija)
  • 1 ½ šalice (oko 360 ml) običnog jogurta

Po želji:

  • 1 žlica sjemenki suncokreta
  • 1 žlica sjemenki bundeve

Priprema: Zagrijte pećnicu na 180 °C i obložite kalup za kruh dimenzija 20 × 10 cm papirom za pečenje. U većoj zdjeli pomiješajte zobeno brašno i prašak za pecivo kako bi se prašak ravnomjerno rasporedio. Dodajte jogurt i sve promiješajte špatulom dok ne dobijete gustu i pomalo ljepljivu smjesu. Smjesu prebacite u pripremljeni kalup i zagladite površinu mokrim prstima. Po želji pospite malo zobenih pahuljica ili dodajte sjemenke suncokreta i bundeve. Pecite 40 do 45 minuta, dok kruh ne dobije zlatnu koricu. Nakon pečenja ostavite kruh da se potpuno ohladi prije rezanja kako bi zadržao lijepu strukturu.
Ključne riječi
Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!