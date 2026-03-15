RECEPT DANA Zdravi kruh od samo tri sastojka: Jednostavan recept koji uspijeva baš svima

Ako tražite jednostavan recept za domaći kruh bez kompliciranih sastojaka, ovaj je idealan izbor. Priprema se od samo tri osnovne namirnice, ne zahtijeva dizanje tijesta niti kvasac, a rezultat je mekan i hranjiv kruh koji možete poslužiti za doručak, užinu ili uz lagani obrok. Posebna prednost ovog recepta je što se može pripremiti i od zobenih pahuljica koje jednostavno sameljete u blenderu. Recept je podijelila nutricionistica @amela_nutritionist. Uživajte!

Sastojci:

3 šalice (oko 276 g) zobenog brašna (možete samljeti zobene pahuljice u blenderu)

2 žlice (oko 14 g) praška za pecivo (po mogućnosti bez aluminija)

1 ½ šalice (oko 360 ml) običnog jogurta

Po želji:

1 žlica sjemenki suncokreta

1 žlica sjemenki bundeve

Priprema: Zagrijte pećnicu na 180 °C i obložite kalup za kruh dimenzija 20 × 10 cm papirom za pečenje. U većoj zdjeli pomiješajte zobeno brašno i prašak za pecivo kako bi se prašak ravnomjerno rasporedio. Dodajte jogurt i sve promiješajte špatulom dok ne dobijete gustu i pomalo ljepljivu smjesu. Smjesu prebacite u pripremljeni kalup i zagladite površinu mokrim prstima. Po želji pospite malo zobenih pahuljica ili dodajte sjemenke suncokreta i bundeve. Pecite 40 do 45 minuta, dok kruh ne dobije zlatnu koricu. Nakon pečenja ostavite kruh da se potpuno ohladi prije rezanja kako bi zadržao lijepu strukturu.