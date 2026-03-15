Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 14
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČIŠĆENJE ORGANIZMA

Proljetni detoks: Sedam jednostavnih recepata za buđenje organizma i povratak energije

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
15.03.2026.
u 07:00

Nakon duge i hladne zime, naše tijelo žudi za osvježenjem. Otkrijte sedam jednostavnih i ukusnih recepata koji će vam pomoći da se riješite umora, potaknete probavu i vratite energiju na prirodan način.

Proljeće je sezona obnove i buđenja prirode, a taj ritam instinktivno osjeća i naš organizam. Nakon zimskih mjeseci, tijekom kojih smo skloniji težoj i masnijoj hrani te smanjenoj fizičkoj aktivnosti, mnogi od nas osjećaju se tromo, usporeno i bez energije. Upravo je zato proljeće idealno vrijeme za blagi reset, odnosno detoksikaciju koja će pročistiti tijelo, potaknuti metabolizam i vratiti nam osjećaj lakoće i vitalnosti. Duži dani i obilje svježih sezonskih namirnica na tržnicama savršena su inspiracija da u svoju rutinu uvedemo laganije obroke i napitke koji podržavaju prirodne mehanizme čišćenja tijela.

Važno je naglasiti kako proljetni detoks nije radikalna dijeta niti izgladnjivanje. Riječ je o svjesnom odabiru cjelovitih namirnica koje pomažu našim glavnim organima za detoksikaciju, jetri i bubrezima, da učinkovitije obavljaju svoj posao. Uvođenjem namirnica bogatih vitaminima, antioksidansima i protuupalnim svojstvima, poput zelenog lisnatog povrća, citrusa, đumbira i bobičastog voća, možemo značajno poboljšati probavu, smanjiti nadutost i osigurati bolju hidrataciju. Promjena ne mora biti drastična, već je dovoljno u svakodnevnu prehranu uvrstiti nekoliko ciljanih, hranjivih obroka koji će pokrenuti pozitivne promjene iznutra.

Blagodati ovakvog pristupa su višestruke i brzo vidljive. Osim što ćemo se osjećati energičnije, možemo primijetiti i poboljšanje izgleda kože, koja postaje blistavija i čišća. Smanjenje unosa procesirane hrane, šećera, alkohola i kofeina, uz povećan unos vode i biljnih čajeva, dodatno će ubrzati proces eliminacije nakupljenih toksina. Sve to doprinosi ne samo fizičkom, već i mentalnom blagostanju, vraćajući nam bistrinu uma i fokus koji su nam možda nedostajali tijekom zime.

Kako bismo vam olakšali početak, pripremili smo sedam jednostavnih recepata koji se lako pripremaju, a idealni su za jutarnji poticaj, lagani ručak ili osvježenje tijekom dana. Ovi obroci i napitci osmišljeni su tako da tijelu pruže sve potrebne nutrijente, potaknu izbacivanje viška tekućine i vrate osjećaj ravnoteže, bez kompliciranih pravila i skupih sastojaka.

Tekuća snaga: Napitci za hidrataciju i energiju

Dan je najbolje započeti napitcima koji hidratiziraju i bude organizam. Umjesto kave, isprobajte toplu limunadu s kurkumom i đumbirom. U čašu mlake vode iscijedite sok jednog limuna te dodajte prstohvat kurkume i svježe naribanog đumbira. Ovaj moćni tonik potiče rad jetre, djeluje protuupalno i ubrzava metabolizam.

Za brzi doručak ili međuobrok idealan je zeleni "Energy Boost" smoothie. U blenderu pomiješajte šaku svježeg špinata, jednu jabuku, pola krastavca, sok od pola limuna i komadić đumbira s malo vode. Dobit ćete napitak prepun klorofila, vitamina i minerala koji pruža trenutačnu energiju. Tijekom dana, umjesto zašećerenih sokova, pijte detoks vodu s krastavcem i mentom. U litru vode stavite na ploške narezan krastavac, jedan limun i šaku svježe mente te ostavite u hladnjaku barem sat vremena. Ovaj jednostavan, ali učinkovit proljetni detoks napitak pomaže u smanjenju nadutosti i potiče izbacivanje viška vode iz tijela.

Foto: Shutterstock

Hranjivi obroci koji vraćaju ravnotežu

Kada je riječ o obrocima, fokusirajte se na lagana i nutritivno bogata jela. Krem juha od šparoga i mladog luka savršen je proljetni ručak. Šparoge su prirodni diuretik koji potiče rad bubrega, a u kombinaciji s mladim lukom i povrtnim temeljcem čine ukusnu i zasitnu juhu koja čisti organizam. Jednostavno skuhajte povrće dok ne omekša i izmiksajte ga štapnim mikserom.

Za obrok koji možete ponijeti na posao pripremite detoks salatu u staklenci. Na dno staklenke stavite preljev od maslinovog ulja i limunovog soka, a zatim slažite slojeve: slanutak, naribanu mrkvu, rotkvice, svježu papriku i na kraju zelenu salatu. Bogata vlaknima i vitaminima, ova salata dugo ostaje svježa i hrskava. Kao cjelovit i uravnotežen obrok poslužit će Buddha Bowl s kvinojom i tofuom. Na bazu od kuhane kvinoje složite pečeni tofu, kriške avokada, naribanu mrkvu i šaku borovnica. Ova zdjela osigurava savršen omjer proteina, zdravih masnoća i složenih ugljikohidrata. Na kraju, za revitalizaciju kože i jačanje imuniteta, pripremite sok "Sunce u čaši" od tri naranče, pet do šest mrkvi i komadića đumbira. Iscijedite sastojke u sokovniku i uživajte u vitaminskoj bombi koja će vas osvježiti i napuniti energijom.

Ključne riječi
proljeće hrana prehrana zdrava prehrana detoks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!