Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 97
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Revolucionarno

'Silent walking': Novi wellness trend bez slušanja glazbe i korištenja mobitela

Šetnja
shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
15.03.2026.
u 15:15

Konstantne distrakcije postale su dio naše svakodnevice. Ljudi su danas gotovo stalno okruženi zvukovima i ekranima, od glazbe u slušalicama do poruka koje neprestano stižu na mobitel. Baš zato sve više pažnje privlači jednostavan wellness trend koji zagovara potpuno suprotan pristup: hodanje u tišini. Riječ je o takozvanom „silent walking“ trendu, odnosno svjesnoj šetnji bez slušanja glazbe, gledanja u ekran ili drugih digitalnih smetnji.

Ako se odlučite otići u šetnju na neka od poznatijih šetališta u Zagrebu, rijetko ćete vidjeti osobu koja nije na mobitelu ili u ušima nema slušalice. Iako zvuči banalno, trend "silent walking"  predlaže da se barem na kratko ostavite tehnologiju i jednostavno hodate u tišini. Ideja je vrlo jednostavna: tijekom šetnje osoba ne koristi mobitel, ne sluša podcast ili glazbu, nego se fokusira isključivo na okolinu i vlastite misli. Cilj ovog trenda je smanjiti mentalno opterećenje, potaknuti opuštanje i omogućiti mozgu kratki predah od stalnih informacija kojima smo svakodnevno izloženi.

Hodanje u tišini pomoći će vam da budete svjesni svog okruženja, zvukova prirode, vlastitog disanja i ritma koraka. Takva šetnja često se uspoređuje s oblikom meditacije u pokretu jer potiče koncentraciju na sadašnji trenutak i udaljavanje od svakodnevnog  stresa. Trend se posljednjih mjeseci proširio i na društvenim mrežama, gdje korisnici dijele vlastita iskustva ovakvih šetnji.

@healthline Quiet your mind, awaken your senses. Silent walking is a powerful practice for grounding, promoting self-reflection, and rejuvenating the spirit. Let’s explore the transformative power of walking in silence. #silentwalking #trend #mentalhealth #walking #grounding #wellbeing #dailyreminder #healthyreminder #healthline #fyp #foryoupage ♬ love song (hesitations) (sped up) - Lofuu & Shiloh Dynasty & dprk

O potencijalnim prednostima takve navike pisao je i psiholog Mark Travers u članku objavljenom na portalu Psychology Today. Travers navodi kako hodanje bez dodatnih podražaja poput glazbe, podcasta ili notifikacija može imati pozitivan učinak na mentalno zdravlje jer omogućuje mozgu da se nakratko odmori od stalne stimulacije kojoj se izlažemo.

Takva šetnja doprinosi boljoj regulaciji emocija i smanjenju stresa. Kada osoba hoda bez distrakcija, lakše može primijetiti vlastite misli i osjećaje, ali i razviti veću svjesnost o vlastitom tijelu. Stručnjaci također ističu da hodanje općenito ima brojne koristi za psihičko i fizičko zdravlje, poput poboljšanja raspoloženja do poticanja kreativnog razmišljanja. Kada se tijekom šetnje uklone digitalne distrakcije te koristi mogu biti još izraženije. Jedna od prednosti „silent walkinga“ je i njegova jednostavnost. Za takvu šetnju nije potrebna posebna oprema ni priprema. Dovoljno je izdvojiti pola sata dnevno za hodanje bez tehnologije i dopustiti mislima da se smire.
Ključne riječi
wellness trend TikTok psiholozi šetnja bez slušalica i mobitela silent walking

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar 𒐖𒐕𒐏𒐞𒐖𒀀𐎠𒀼
𒐖𒐕𒐏𒐞𒐖𒀀𐎠𒀼
15:58 15.03.2026.

A, motoristi će i dalje po svom... E, to mi ne odgovara....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!