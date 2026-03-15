'Silent walking': Novi wellness trend bez slušanja glazbe i korištenja mobitela

Ako se odlučite otići u šetnju na neka od poznatijih šetališta u Zagrebu, rijetko ćete vidjeti osobu koja nije na mobitelu ili u ušima nema slušalice. Iako zvuči banalno, trend "silent walking" predlaže da se barem na kratko ostavite tehnologiju i jednostavno hodate u tišini. Ideja je vrlo jednostavna: tijekom šetnje osoba ne koristi mobitel, ne sluša podcast ili glazbu, nego se fokusira isključivo na okolinu i vlastite misli. Cilj ovog trenda je smanjiti mentalno opterećenje, potaknuti opuštanje i omogućiti mozgu kratki predah od stalnih informacija kojima smo svakodnevno izloženi.

Hodanje u tišini pomoći će vam da budete svjesni svog okruženja, zvukova prirode, vlastitog disanja i ritma koraka. Takva šetnja često se uspoređuje s oblikom meditacije u pokretu jer potiče koncentraciju na sadašnji trenutak i udaljavanje od svakodnevnog stresa. Trend se posljednjih mjeseci proširio i na društvenim mrežama, gdje korisnici dijele vlastita iskustva ovakvih šetnji.

O potencijalnim prednostima takve navike pisao je i psiholog Mark Travers u članku objavljenom na portalu Psychology Today. Travers navodi kako hodanje bez dodatnih podražaja poput glazbe, podcasta ili notifikacija može imati pozitivan učinak na mentalno zdravlje jer omogućuje mozgu da se nakratko odmori od stalne stimulacije kojoj se izlažemo.

Takva šetnja doprinosi boljoj regulaciji emocija i smanjenju stresa. Kada osoba hoda bez distrakcija, lakše može primijetiti vlastite misli i osjećaje, ali i razviti veću svjesnost o vlastitom tijelu. Stručnjaci također ističu da hodanje općenito ima brojne koristi za psihičko i fizičko zdravlje, poput poboljšanja raspoloženja do poticanja kreativnog razmišljanja. Kada se tijekom šetnje uklone digitalne distrakcije te koristi mogu biti još izraženije. Jedna od prednosti „silent walkinga“ je i njegova jednostavnost. Za takvu šetnju nije potrebna posebna oprema ni priprema. Dovoljno je izdvojiti pola sata dnevno za hodanje bez tehnologije i dopustiti mislima da se smire.