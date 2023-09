Kći je naručila pizzu bez njenog znanja, a onda ju je dostavljač iznenadio gestom: 'Rasplakao me'

Jedna je majka ostala iznenađena kada je njezina kći naručila pizzu bez njenog znanja i bila je šokirana ljubaznošću dostavljača jer si nije mogla priuštiti plaćanje te pizze. Kad je žena shvatila da je njezina 11-godišnjakinja sama naručila pizzu, suznih je očiju obećala dostavljaču da će skupiti 18,50 funti do sljedećeg dana. Naime, ova majka inače hranu nabavlja u pučkoj kuhinji zbog financijskih poteškoća, prenosi Mirror.

Pa, kad je Francesca Emmott shvatila da je njezina kći sebi i svom trogodišnjem bratu naručila pizzu koju nije mogla platiti, nije znala što učiniti. Srećom, vozač je razgovarao sa svojim šefom i umirio uplakanu mamu dvoje djece da ne brine kada je rekla da će pronaći novac da ga vrati. Samo nekoliko dana kasnije, 32-godišnja mama je kroz prozor dobila poruku s 40 funti od dostavljača u kojoj je pisalo: 'Evo nešto za vas i vašu obitelj. Nije puno, ali od srca, tog dana sam se slomio. Nadam se da je vaša kći uživala u pizzi'.

Francesca je objasnila: 'Čula sam kako se vrata otvaraju i kad sam otvorila rekla sam 'Nisam naručila pizzu. Dostavljač je rekao: 'Je, definitivno je za vas' a moja je kći stajala iza mene. Pogledala sam je, a ona je plakala. Rekla je: 'Mama, ja sam naručila, žao mi je'. Nije joj imala srca reći da ne može platiti tu pizzu.

'Ne bih željela svoju financijsku situaciju stavljati na teret djece. Inače bih platila pizzu i rekla joj da to više ne radi, ali nisam mogla ni to učiniti, bila sam tako švorc. Bila sam u bujici suza govoreći dostavljaču: 'Tako mi je žao'. Eto koliko smo bili švorc'. Molila je dostavljača da vrati pizzu, a on je uspio nagovoriti vlasnicu pizzerije da dopusti Francesci da sutradan plati. Rekao joj je da ne brine i ostavio joj pizzu, a nekoliko dana kasnije naišla je na poruku.

Dodala je: 'Plakala sam. Rekla sam da ih neću potkradati i obećala da ću im sutra donijeti 20 funti. Dostavljač me zagrlio i rekao mi da ne brinem te zatim otišao. Naš poštanski sandučić je potrgan, ali sam u ponedjeljak ostavila otvoren prozor dnevne sobe. Vidjela sam poruku na prozorskoj dasci i na njoj je pisalo: 'Mami i obitelji'. Otvorila sam je i samo sam zaplakala. I moja kći je plakala. Jednostavno nisam mogla vjerovati. Nikad prije nitko to nije učinio za mene. Mislim da je čak sredio i pizzu jer se nisu vratili po moj novac. Mislim da im je rekao da mi ne naplaćuju pizzu'.

Francesca, koja studira psihologiju na Otvorenom sveučilištu, pronašla je dostavljača i našla se s njim kako bi izrazila svoju zahvalnost, o nje rekao da ga je pogodilo kada je vidio Francescinu kćer kako plače i priznao da je i on sam u teškoj situaciji.

