Letjela je 11 sati zbog prvog spoja: ‘Bila je potpuna katastrofa!’

Kayleigh Castle podigla je izreku 'samo nebo je granica' na novu razinu nakon što je proputovala tisuće kilometara radi prvog spoja. Naime, Kayleigh koja je preletjela više od 8000 kilometara i nešto više od 11 sati za prvi susret - koji je nažalost završio kao potpuni promašaj, piše Mirror.

Odlučila je odletjeti iz Londona u San Francisco kako bi se sastala s muškarcem kojeg je upoznala na odmoru u Puerto Vallarti u Meksiku, nakon što je par imao kratku romansu na odmoru. Međutim, nije baš išlo po planu i ona kaže da je muškarac želio ostati u automobilu na svom telefonu radije nego ići s njom u razgledavanje.

35-godišnjakinja je odlučila odletjeti u SAD na desetodnevni spoj koji je platila nakon što se u veljači vratila u Ujedinjeno Kraljevstvo sa spomenutog putovanja u Meksiko. Par je krenuo u razgledavanje, kušanje vina i šetnju, no tek nakon sedmog dana njezina putovanja shvatila je da on nije taj. "Uvijek kažem da čovjek ulaže u ono što cijeni. Ako će uložiti novac u mene, on me cijeni. Rezervirao je moje letove, pitao što želim raditi, išli smo na kušanje vina, išli smo na lijepu obalnu vožnju - a onda sam se vratila kući. Još uvijek smo u kontaktu i bilo nam je jako zabavno, ali odlučili smo biti prijatelji", rekla je Kayleigh, life coach iz Huddersfielda, West Yorkshire.

Upoznala ga je na tromjesečnom radnom putovanju u Puerto Vallarti u Meksiku i on joj je prišao u baru. Kayleigh se prisjetila: "Prišao mi je u baru, sjeo pokraj mene i zatim me pozvao na spoj. Izašli smo nekoliko puta u Meksiku, a onda se vratio kući u Kaliforniju. Nastavili smo se dopisivati i planirali da se ponovno vidimo."

Tada je predložio ideju da ga ona posjeti na desetodnevnom putovanju u Kaliforniju. "Rezervirao mi je letove i pitao što želim raditi. Rekla sam da želim ići u Carmel-by-the-Sea i na obalno putovanje", dodala je. Nakon što je sletjela, otišli su na izlet, kušali vina, posjetili nacionalni park Yosemite i neke obalne gradove u Kaliforniji. "Išli smo na obalno putovanje od San Francisca do mjesta koje se zove Half Moon Bay koje je bilo apsolutno zapanjujuće. Zatim smo otišli u unutrašnjost do Nacionalnog parka Yosemite." Međutim, tada je Kayleigh počela shvaćati da nisu kompatibilni. "Volim šetati, ali on je želio ostati u autu i biti na svom telefonu. Ja se volim ujutro probuditi rano, to je moje kvalitetno vrijeme za sebe, ali on je radio i odlazio u bar. Odlučili smo ostati samo prijatelji. Izlasci su procjena osobe, s vremenom upoznaš sve", zaključila je.

No, unatoč neuspješnom spoju, Kayleigh još nije spremna odustati jer ima isplanirano putovanje kasnije tijekom godine s drugim muškarcem kojeg je upoznala dok je bila u Meksiku i koji je vodi na putovanje Europom.

