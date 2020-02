Lav treba više uvažavati partnera, Škorpionu treba sna, a Ribe su sve jače i jače

OVAN

LJUBAV: Obiteljski izazovi dobrim će dijelom zaokupljati vašu pažnju u privatnom životu.

Oni u vezama balansirat će između partnera i obitelji iz koje potječu s tim da će im odnos s voljenom osobom škripiti. Samci će ostati kod kuće.

KARIJERA: Ovaj tjedan za neke od vas mogao bi donijeti dosta borbe u poslu i karijeri. Neće biti ni lako ni glatko. Cijeli tjedan čekat ćete da se situacija razbistri, a kad vam se učini da je sve jasno, uvidjet ćete da nailaze nova pitanja. I tako stalno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi i skromniji.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



BIK

LJUBAV: Većina vašeg privatnog života bit će usmjerena na sasvim obične aktivnosti kroz koje ćete uživati i nečiju naklonost. Bez velike pompe znat ćete cijeniti sitnice, a voljena osoba će vam uzvraćati jednakom mjerom. Sasim jednostavno i dobro.

KARIJERA: Cijeli tjedan bit će usmjeren na rješavanje jednog važnog financijskog pitanja. Otvorit će se teme ulaganja, raspoređivanja sredstava ili sufinanciranja. No ovaj put, o tome će ovisiti mnogo toga. Budite realni i profesionalni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Manje jedite, više se krećite.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



BLIZANAC

LJUBAV: Zajedno s voljenom osobom prolazit ćete zanimljiva iskustva u kojim će obje strane otkrivati ponešto novo. Shvatit ćete ne samo da se volite, nego i da dijelite mnogo toga zajedničkog. Samci će također biti otvoreni za nova iskustva.

KARIJERA: Nalazite se u periodu kad će neke stvari trebati definitivno privesti kraju. Baš ovaj tjedan karkaterističan je po tome. Završit ćete neke priče i okrenuti novi list. Kode nekih će to biti malo radikalnije. Ne žurite, nego prvo odvažite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost na stres. Opuštajte se.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



RAK

LJUBAV: Kamo god išli primijetit ćete da su mnoge oči uprte u vas. Bit ćete zanimljivi i privlačni drugima, pa su ovo dani kad lako možete naći društvo. Ako ste još sami, ne sjedite kod kuće. Oni u vezama bit će sretni i ispunjeni, a njihov ljubavni život bogat. KARIJERA: Moguće je da će vam se neke stvari na poslu učiniti težim nego što one zapravo realno jesu. Stalno ćete imati osjećaj da gubite tlo pod nogama ili da sve ovisi o drugima, a baš ništa o vama. To je samo privremeno i dakako, prolazno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osigurajte si dovoljno sna i odmora.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



LAV

LJUBAV: Peripetije u vašem privatnom životu nizat će se bez plana i mogućnosti odgode. Okidač će biti potreba za dominacijom ili kontrolom, a ništa nećete moći kontrolirati. Budite strpljivi i tolerantni koliko god možete, te više uvažavajte partnera.

KARIJERA: Što god se našlo na dnevnom redu, vi ćete biti onaj pokretač ili glas koji će dati završnu riječ bilo da se radilo o važnim odlukama, bilo o redovnim zadacima. Vaši potezi dobit će na težini, pa pazite što radite. Držite se ciljeva.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u prirodu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



DJEVICA

LJUBAV: Male nesuglasice u osobnim odnosima bit će povezane s nesporazumima ili neiskrenostima. Ne morate sve otkriti, ali ono što pokažete neka bude iskreno. Također ne gurajte glavu u pijesak, te se fokusirajte na ono dobro između vas.

KARIJERA: S lakoćom ćete rješavati sve na što budete nailazili u svom profesionalnom radu. Vaša urođena otvorenost ovaj će put biti skladno pomiješana s ležernošću, pa će se mnogi iznenaditi kako smjelo vodite cijelu stvar. Uspjet ćete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje ima ljudi. Vole vas.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



VAGA

LJUBAV: Aktivirat će se vaša mašta i kreativnost, pa ćete služeći se spomenutim uspijevati rješavati sve dvojbe u privatnom životu. Ako još uvijek tražite svoju ljubav, dotjerajte se i izađite među ljude. Bit ćete im zanimljivi i prihvatit će vas.

KARIJERA: Sazrela vam je ideja o poslu za koji se treba potruditi, no vi ste potpuno predani i spremni ići u to. Pokrenut ćete neke stvari koje možda neće odmah dati rezultate, ali bit ćete na dobrom putu. Pomoći će i neki stručni ljudi koji mogu utjecajti na sve.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite uporniji.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4



ŠKORPION

LJUBAV: Oni koji imaju obitelj dane će najradije provoditi s njom. Oni u parovima prolazit

će pomalo turbulentno razdoblje gdje će trebati otvoriti karte i jasnije definirati zajednički odnos. Ipak, još uvijek neće sve biti jasno.

KARIJERA: Moći ćete se bez imalo bojazni osloniti na svoje prethodne rezultate. Neki će to iskoristiti da odu korak dalje, a bit će i onih koji će živjeti na staroj slavi dokle god ide. Uglavnom, nemojte se uspavati, posao napreduje korz suradnju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



STRIJELAC

LJUBAV: Neki bi se povremeno mogli osjećati usamljeno. Najbolje je primiriti se i povući u

tišinu i meditaciju. Svoje očekivanja formirat ćete prema trenutačnom stanju, pa će ona biti skromna. Ipak, bit će i lijepih događaja. Zato se više otvorite.

KARIJERA: U temama povezanim s financijama ili nekretninama doći će do malog zatezanja, a vi ćete sve to morati sagledati, proanalizirati i donijeti odluke koje će usmjeriti daljnji tijek razvoja. Pokušajte biti što objektivniji i ne žurite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte duboko disanje za opuštanje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



JARAC

LJUBAV: Pojavit će se niz pitanja povezanih s vašim privatnim životom. Neki će čačkati do kraja, a baš tu bi se trebali zaustaviti i malo pričekati. Najviše zato jer će odgovori s vremenom doći sami od sebe. Zato budite strpljiviji i pažljiviji.

KARIJERA: Uglavnom ćete raditi s lakoćom jer ćete imati motiva više nego drugi, a volje možda i najviše. Unosit ćete kreativnost u svoj rad i rado pokazati drugima oko sebe ne samo što ste napravili, nego i kako bi oni mogli napraviti više i bolje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dopustite si malo opuštanja.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



VODENJAK

LJUBAV: Sigurnost i stabilnost osobnih odnosa postat će vam važni u ljubavnom životu.

Svoju energiju usmjerit ćete na postizanje spomenutog. Partner će biti ugodno iznenađen. Oni koji su još sami sada će birati samo sigurne opcije.

KARIJERA: Nećete biti zadovoljni s prihodima jer mislite da možete više. Ograničenja će dolaziti zbog vanjskih okolnosti i nitko zasada ne može ubrzati stvari. Sagledajte realno što se može i povedite se za tim. Vidjet ćete da ima izlaza.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zamarajte se brigma. Radije se proveselite.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



RIBE

LJUBAV: Iz dana u dan bit će sve više događaja u vašem privatnom životu. Mnogi će zablistati na raznim društvenim okupljanjima, a drugi će ih rado prihvaćati. Moguće su nove ljubavi, zaljubljivanja ili sreća u postojećem odnosu. Uživat ćete.

KARIJERA: Svakim danom sve će se više povećavati obim poslova koje trebate vi obavljati, a s tim će ići i veći napori. Kriteriji bi mogli biti strogi, no ne bojte se – imate sve kvalitete da uspješno odradite sve što treba. Samo se dobro organizirajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sve ste jači i jači.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Ribe, Vaga, Vodenjak