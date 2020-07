Kupio joj je jeftin zaručnički prsten samo kako bi je mogao ostaviti i proglasiti 'sponzorušom'

Kad je riječ o zaručničkom prstenu, mnogim je djevojkama važan izgled prstena, ali je isto tako važno da je taj prsten namijenjen prosidbi, a ne nečemu sasvim drukčijem. Jedna djevojka iskusila je neobičnu stvar kada ju je dečko zaprosio darujući grozni zaručnički prsten. Cilj zapravo nije bila prosidba, prenosi Daily Mail.

Ova djevojka cijelu stvar podijelila je na Redditu te je tražila savjete od korisnika društvenih mreža. Njoj se nije svidio prsten koji joj je zaručnik darovao, čak je sumnjala da to nije pravi dijamant. Iako isprva nije htjela reći svoje mišljenje, ipak je odlučila razgovarati s njime o prstenu te je tada doznala pravu istinu. On je eksplodirao te priznao joj da joj je namjerno poklonio loš zaručnički prsten kako bi mu ona prigovorila te bi je on mogao ostaviti jer je ''sponzoruša''.

U svojoj objavi objasnila je da je njihov odnos bio sasvim u redu, ali ona je očekivala bolji prsten jer je njezin partner ''dobrostojeći i ima nekoliko skupih satova''. Budući da je bila svjesna njegove financijske situacije, ovaj prsten ju je iznenadio, a opisala ga je kao ''prsten koji je kao lijep nakit, ali ne zaručnički prsten koji može pokazivati''. Uz to, misli da ukras na dijamantu zapravo nije pravi dijamant, što je izazvalo i mnoge rasprave s bližnjima. No rekla je kako ona ne želi skupi nakit, ali želi nešto posebno jer je to stvar koju će nositi desetljećima te bi trebala biti simbol ljubavi.

Kada ga je na kraju pitala za prsten, doznala je da je njemu u planu bilo da je ostavi zbog tog prstena te da njezin, sada bivši zaručnik, ima aferu s mlađim modelom, ali nije htio prekinuti s njom bez razloga jer bi njegova obitelj bila ljutita na njega. Sada kada se prisjeća veze, shvatila je da je propustila neke važne znakove koji su upućivali na prevaru, ali tada ih nije vidjela. – Barem sada ne moram nositi taj odvratan prsten – zaključila je na kraju priče i svoje objave.

