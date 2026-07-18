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Tajni sastojak

Kuharica otkrila tajnu najmekše pohane piletine: Umjesto jaja koristi ovaj sastojak

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
18.07.2026.
u 19:50

TikTokerica je otkrila trik koji mijenja klasično pohanje. Umjesto jaja koristi kiselo vrhnje, a rezultat je savršen.

Sočna piletina s hrskavom koricom ono je što svi očekuju od dobrog pohanja, ali nije uvijek lako postići takav rezultat. Iako većina kuhara pri pripremi koristi jaja kako bi se pohanje bolje primilo za meso, jedna je kuharica na TikToku pokazala kako koristi sasvim drukčiji sastojak za koji tvrdi da piletinu čini još sočnijom, a koricu posebno hrskavom. Prije pohanja piletinu ne umače u jaja, već je marinira u kiselom vrhnju, za koje tvrdi da meso čini mekšim i sočnijim nakon prženja.

Kuharica CandyThaGlamCook na svom je TikTok profilu objavila video u kojem pokazuje cijeli postupak pripreme. Pileća krilca najprije obilno premaže kiselim vrhnjem, zatim im doda mješavinu začina poput češnjaka i luka u prahu, paprike, crnog i kajenskog papra, začinske soli te pilećeg temeljca u prahu. Tako pripremljeno meso ostavlja da odstoji dva do četiri sata kako bi upilo sve okuse, ali i omekšalo prije nego što ga stavi u smjesu za pohanje.

@candythaglamcook1 sour cream fried chicken wings recipe, #friedwings #friedchicken #tiktokfood #cooking #fypシ ♬ original sound - candy tha glam cook

Nakon mariniranja komadi piletine uvaljaju se u mješavinu glatkog brašna, kukuruznog škroba i začina. Kombinacija brašna i škroba pomaže stvoriti laganu, hrskavu i zlatnosmeđu koricu, dok začini dodatno obogaćuju okus svakog zalogaja. Kiselo vrhnje na ovaj način pomaže da se pohanje bolje primi za meso, a njegova blaga kiselost omekšava vlakna piletine i zadržava vlagu tijekom prženja. Koristite li za pohanje uvijek jaja, vrijedi isprobati ovu metodu jer kiselo vrhnje mesu daje sasvim drukčiju, nježniju teksturu.
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