VIDEO Počeo je kuhati da pomogne majci oboljeloj od karcinoma: Danas je Chef Joey internetska zvijezda

Joseph Charney išao je u peti razred kada su ga roditelji okupili s braćom i sestrama u kuhinji i rekli im vijest koja im je promijenila život: njegova majka Jennifer ima rak dojke trećeg stadija. Godinu dana kasnije obitelj je slavila jer je majka proglašena izliječenom, no 2019. bolest se vratila, ovoga puta kao četvrti stadij. Unatoč godinama liječenja, Jennifer je nastojala što dulje brinuti o obitelji i zadržati osjećaj normalnog života, piše People.

Kako se njezino zdravstveno stanje pogoršavalo, svakodnevne obaveze postajale su sve teže. Joseph, koji danas ima 17 godina, počeo je svaki dan kuhati večeru za obitelj kako bi majci skinuo barem dio tereta s leđa. Ono što je počelo kao pomoć u teškom razdoblju, postupno se pretvorilo u njegovu veliku strast. 'Za mene je kuhanje bilo izlaz', rekao je za People. Iako je naučio kuhati kako bi preuzeo ono što je majka prije radila, ubrzo je shvatio da ga kuhinja ispunjava. Prije toga volio je peći kolače i nositi ih u školu jer mu je bilo lijepo dijeliti nešto u što je uložio trud.

Bolest je, međutim, obitelji donosila sve teže trenutke. Joseph se još sjeća dana kada je ispred kuće zatekao hitnu pomoć jer je njegova majka teško disala. Kasnije su uslijedili novi odlasci u bolnicu, a 2024. više se nije mogla penjati stepenicama pa je obitelj preuredila kuću kako bi mogla živjeti u prizemlju. Nakon jednog odlaska u bolnicu, koji je trebao trajati samo jednu noć, Jennifer je ondje ostala nekoliko dana, a zatim je prebačena na rehabilitaciju. Morala je naučiti živjeti u kolicima nakon što više nije mogla hodati. Kada se vratila kući, medicinski krevet postavljen je u dnevnu sobu kako bi i dalje mogla biti u središtu obiteljskog života. U tom novom ritmu svatko je preuzeo svoju ulogu. Prijatelji su im isprva pomagali obrocima, no Joseph je shvatio da obitelj ne može zauvijek ovisiti o tuđoj pomoći. Uz majčine savjete naučio je planirati tjedne jelovnike, kombinirati glavna jela i priloge te kroz pokušaje i pogreške pronaći sustav koji odgovara svima.

S vremenom je počeo snimati večere koje priprema i objavljivati ih na društvenim mrežama. Nije očekivao da će se dogoditi nešto veliko, no njegovi su videi gotovo preko noći privukli pozornost. Publika se povezala i s njegovim receptima i s pričom koja stoji iza njih, pa je tinejdžer postao poznat kao 'Chef Joey'.

Unatoč rastućoj popularnosti na TikToku, Instagramu i YouTubeu, Josephu je najvažnija i dalje obitelj za stolom. Kaže da doručak i ručak svatko jede prema svom rasporedu, ali večera je trenutak kada se oko zajedničkog stola okupi većina obitelji. Najčešće priprema jednostavna jela poput tacosa, špageta s mesnim okruglicama ili svinjske pisanice, dok je petak rezerviran za pizzu i to je njegov slobodan dan.

Kuhanje mu je donijelo samopouzdanje, znanje i osjećaj smisla. Naučio je koristiti nož, začinjavati jela bez recepta, kombinirati ideje iz različitih recepata i razvijati vlastite obroke. U budućnosti želi studirati poslovanje i kulinarstvo te raditi u restoranu kako bi bolje upoznao industriju. Joseph se nada da će njegova priča pomoći drugim tinejdžerima čiji su roditelji bolesni. Poručuje im da je važno pronaći vlastiti prostor mira, ali i ostati povezan s ljudima oko sebe. Za njega je taj prostor bila kuhinja, mjesto na kojem je usred straha, tuge i neizvjesnosti pronašao svrhu, kreativnost i nadu.