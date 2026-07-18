I mala promjena može podići vaš seksualni život na novu razinu: Evo što preporučuju stručnjaci za seks i veze

U dugogodišnjim vezama partneri s vremenom razviju određenu rutinu, a ni intimni život nije iznimka. Nakon godina zajedničkog života lako je upasti u iste navike jer pretpostavljate da već dobro znate što odgovara vama i vašem partneru. Iako u tome nema ništa loše, upravo takva predvidljivost s vremenom može umanjiti osjećaj uzbuđenja i spontanosti. Stručnjaci za seks i veze ističu da za povratak iskre nisu potrebne velike promjene. Samo nekoliko jednostavnih koraka može osvježiti seksualni život, potaknuti iskreniju komunikaciju i povećati zadovoljstvo oba partnera.

Seksologinja i terapeutkinja za parove Nicolle Dirksen ističe da se takozvani "vanilla" seks često nepravedno smatra dosadnim. „Vanilla seks često se smatra sinonimom za dosadan seks, ali vanilija je jedan od najpopularnijih okusa s razlogom”, kaže. Dodaje kako parovi koji su zadovoljni svojim intimnim životom nemaju razloga mijenjati ono što im odgovara, ali da isprobavanje novih stvari može poboljšati komunikaciju i dodatno produbiti bliskost u vezi, prenosi Huffpost.

Jedna od najjednostavnijih promjena je stvaranje drugačije atmosfere. Ugodno osvjetljenje, svijeće, čista i uredna spavaća soba ili čak promjena mjesta mogu učiniti veliku razliku. Stručnjakinja savjetuje da se ne ograničavate isključivo na krevet te da ponekad isprobate neku drugu prostoriju ili položaj koji će unijeti osjećaj novosti. Dobar način za razbijanje rutine je i uključivanje svih osjetila. Mirisne svijeće, masaža, omiljena glazba, novo donje rublje ili nekoliko zalogaja čokolade mogu pojačati doživljaj i pomoći partnerima da se više usredotoče jedno na drugo. Dirksen smatra da su ovakve promjene odličan prvi korak za parove koji žele unijeti više uzbuđenja, a da pritom ne izlaze iz svoje zone ugode.Stručnjaci preporučuju i korištenje seksualnih pomagala ili jednostavnih dodataka poput poveza za oči, pera ili lubrikanta.

Edukatorica za žensko seksualno zdravlje Jordan D'Nelle objašnjava da noviteti potiču osjećaj uzbuđenja i pomažu partnerima da budu prisutniji u trenutku. Za parove koji su dugo zajedno zanimljiva opcija može biti i igranje uloga. Preuzimanje izmišljene uloge mnogima olakšava da se opuste i isprobaju nešto novo bez osjećaja nelagode, a istovremeno vraća spontanost i razigranost u odnos. Naravno, ne postoji univerzalan recept za bolji seksualni život. Ako imate osjećaj da ste zapeli u rutini, teško vam je otvoreno razgovarati o svojim željama ili još uvijek niste sigurni što biste voljeli isprobati, prvi korak uvijek je iskrena komunikacija. Otvoren razgovor o željama, očekivanjima i granicama temelj je kvalitetnog seksualnog života, ali i bliskijeg i zdravijeg partnerskog odnosa.