Zbog koronavirusa Talijani neće trebati plaćati porez i režije

Italija će proširiti paket mjera kojima želi ublažiti posljedice epidemije koronavirusa u gospodarstvu i društvu, najavljujući obustavu plaćanja režija, poreza i hipoteka. Vlada će odobriti mjere u vrijednosti oko 10 milijardi eura, kazao je ministar industrije Stefano Patuanelli u razgovoru za Radio Capital, prenosi poslovni.hr.

To bi značilo da će izdvojiti oko 2,5 milijardi eura više no što su do sada planirali.

Prema Patuanellijevim riječima, prvi krug će uključivati obustavu plaćanja režija, poreza i hipoteka kako bi se ublažio pritisak na male tvrtke i kućanstva. Ostale mjere bit će uvedene naknadno, dodao je. Zbog toga će talijanski proračunski manjak iskazan udjelom u bruto domaćem proizvodu (BDP) ove godine po njemu vjerojatno porasti nadomak tri posto. Ujedno je pozvao EU da nakon završetka krize promijeni svoje proračunske propise, upozoravajući da će mnogi građani osjetiti njezine ekonomske posljedice.

VIDEO Koronavirus u Italiji: Kontrole talijanske policije

– Tražit ćemo da se propisi promijene, to je uvjet, jer će ljudi u protivnom umrijeti – naglasio je ministar.

Vlada bi trebala usvojiti prijedlog na sjednici u srijedu. Karantena je od ponedjeljka navečer proširena na cijelu zemlju i trebala bi trajati do početka travnja.

