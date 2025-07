Korisnici Reddita otkrili najgore stvari koje su doživjeli u vezi: 'Davio me pa se naljutio kada je završio u zatvoru'

U ljubavnim vezama svi se nadamo uzajamnom poštovanju, povjerenju i podršci, no, nažalost, stvarnost ponekad zna biti sasvim drugačija. Iako većina partnera ima dobre namjere, neki znaju napraviti zbilja gnjusne i šokantne stvari. Bilo da je riječ o izdaji povjerenja, manipulaciji, dvostrukom životu ili hladnokrvnim postupcima koji ostavljaju trag, takva ponašanja mogu ostaviti duboke emocionalne ožiljke i dovesti do toga da se zapitamo koliko smo zapravo poznavali osobu koju smo voljeli. Na Redditu je nedavno netko postavio pitanje "Koju je stvarno lošu stvar tvoj bivši partner učinio?", a mnogi su korisnici odlučili u komentarima podijeliti svoja iskustva.

"Putovao sam 45 minuta vlakom da je vidim. Cijelo vrijeme smo se dopisivali i sve je bilo u redu. Bili smo u vezi tri godine. Stižem u njezin kvart i javim joj da sam udaljen oko pet minuta. Nikad nije odgovorila. Mislio sam da će otvoriti vrata kad dođem. Pokucam, ništa. Nazovem ju i odmah me usmjeri na govornu poštu. Pošaljem poruku, ne prolazi. Čekao sam tri sata kao idiot, nadajući se da će napokon doći s nekom ludom pričom, ali ništa. Vratim se kući i dalje očekujući da će nazvati ili poslati poruku i objasniti što se dogodilo. Nikad se nije javila. Imali smo zajedničke prijatelje, pa sam ih pitao jesu li razgovarali s njom, a oni bi bili neodređeni", napisao je jedan korisnik. Nakon otprilike mjesec dana prihvatio je da sve gotovo pa se bacio na nove aktivnosti u školi da bi je zaboravio.

"Imamo veslački tim, pa sam otišao na jedno natjecanje i upoznao djevojku iz konkurentske škole. Ostali smo u kontaktu i počeli se viđati. Možda pet mjeseci kasnije, dođe ona meni i kaže: "Znaš li tko je ovo?" i pokaže mi Instagram profil moje bivše. Objasnim joj tko je to, a ona kaže: "Okej jer me počela pratiti i gledati sve moje priče, ali nikad ništa ne komentira". Nekako je bivša saznala da imam novu curu i počela je uhoditi na društvenim mrežama. Rekao sam joj da je jednostavno ignorira. Prije nekoliko tjedana oženio sam svoju novu djevojku i ona je objavila sliku naših vjenčanih prstena. Ja nemam društvene mreže i jako sam privatan, a ona nigdje nema moje slike. Nismo imali svadbu, samo smo otišli u matični ured i potpisali papire. Uglavnom, objavila je sliku s natpisom "Gospodin i gospođa (moje prezime)". Možda deset minuta kasnije vidi da je izgubila jednog pratitelja i posumnja da je to moja bivša. Ode na njezin profil i blokirana je. Do danas nemam pojma zašto je prekinula sa mnom. Ali iskreno, ni ne zanima me", objasnio je.

Mnogi su, očekivano, napisali da su doživjeli prevaru. "Varao me. Stalno je poricao i lagao o tome, čak i nakon što su mu predočeni dokazi", "Varao me cijelu našu vezu, a onda se u petak oženio s njom", "Varao je svoju ženu sa mnom, a da mi nije rekao da je oženjen!", "Tri godine mi je govorio da je to 'samo prijateljica'. Onda me ostavio preko poruke u kojoj je napisao da se ona useljava k njemu. Zaprosio ju je dva tjedna kasnije nakon što mi je šesnaest godina govorio da se više nikada ne želi ženiti. Ispostavilo se da je ona totalni psihopat i gotovo mu je uništila život, pa kad bih vjerovala u karmu, rekla bih da ju je dobio", "Pokušao je spavati s curom mog brata", "Voljela me varati s više muškaraca odjednom, snimati to i objavljivati na internetu", samo su neki od komentara.

Bilo je i onih koji su vezu odlučili okončati na pomalo čudan način. "Njegova maćeha je prekinula sa mnom umjesto njega", napisala je jedna korisnica. Jedan je muškarac prolazio kroz krizu srednjih godina pa je svojoj ženi odlučio reći da se rastaje usred tjedna. "Rekao mi je u 10 navečer da je nesretan i da je gotov s našim brakom, bez ikakvog prethodnog upozorenja, bez pokušaja da radimo na našim problemima ili da komuniciramo. Kasnije sam saznala da je to zbog druge žene s kojom sada šeta po našem malom gradu i ljubi s njom", napisala je jedna korisnica.

Neki su otišli "korak dalje" i svojim bivšim partnerima ostavili traume za cijeli život. "Ostavio sam je nakon što me prevarila. Zatim je nagovorila moju vrlo problematičnu stariju sestru da počini samoubojstvo. To mi je ostavilo ozbiljne probleme s puštanjem ljudi u moj život", napisao je jedan korisnik. "Upucao me", priznala je jedna korisnica. "Napravio je dijete 17-godišnjakinji dok je bio oženjen sa mnom", napisala je druga. "Davio me i naljutio se kad je zbog toga završio u zatvoru", dodala je treća.

"Pozvao me na bratovu rođendansku zabavu i ponašao se kao da me nema, kao da sam nevidljiva. Imali su goste, obiteljske prijatelje koje nisu vidjeli nekoliko godina, i kad su oni pitali tko sam ja, rekao je da sam samo netko tko iznajmljuje sobu kod njih. Moji punica i punac bili su toliko posramljeni njegovim ponašanjem da su mi otvoreno rekli da prekinem s njim. Bila sam previše naivna, a on je bio hodajući crveni alarm", priznala je jedna korisnica.